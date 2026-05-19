        Haberler Dünya İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: "Düşman yine akılsızca davranıp saldırırsa yeni yöntemlerle yeni cepheler açılacak" | Dış Haberler

        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: "Düşman yine akılsızca davranıp saldırırsa yeni yöntemlerle yeni cepheler açılacak"

        ABD Başkanı Trump'ın dün akşam İran'a yönelik yeni saldırı planını iptal ettiğini açıklamasının ardından İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt geldi. İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt

        İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." dedi.

        İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

        İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.

        Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.​​​​​​​

