        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Esma Nur Hacıosmanoğlu kazadan yaralı kurtuldu kayboldu! Korkutan bekleyiş | Son dakika haberleri

        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!

        Sivas'ta, otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için arama kurtarma çalışması 3'üncü günde devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu'na ait bir ize rastlanmadığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Sivas'ta kaza, önceki gün önce sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolunda Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada, otomobildeki Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı.

        YARALI KURTULDU KAYBOLDU

        İddiaya göre, kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) ise kayboldu. Hacıosmanoğlu’nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        KELKİT ÇAYI'NDA ARAMA ÇALIŞMASI

        Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Ayrıca Kelkit Çayı kenarında ise jandarma ekipleri arama çalışması yapıyor.

        GENÇ KIZIN İZİNE ULAŞILAMADI

        Arama çalışmalarının 3'üncü gününde botlu ekipler ve dalgıçlar çay içindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu’na ait bir ize rastlanmadığı bildirildi.

        Bu arada kazada hayatını kaybeden Yağmur Hira Yazıcı ise Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi.

