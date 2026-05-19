İstanbul'da olay, Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre Cemil Salman ile iki arkadaşı, midye salyangoz toplamak için denize daldı.

DENİZİN ÜZERİNE ÇIKAMADI

Dalıştan bir süre sonra, iki arkadaş denizden çıkarken, Salman yüzeye çıkamadı.

Durumu fark eden arkadaşları, suda bir süre Cemil Salman’ı kendi imkanları ile aradı ancak bir ize rastlayamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

10 SAAT ARALIKSIZ ARANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Salman’ı aramak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri ve Cemil Salman’ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 10 saat sürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların sürdüğü sırada Salman’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Salman'ın cansız bedeni, dalgıç arkadaşları tarafından dalış yapılan yerin 10 metre ilerisinde bulundu.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Salman’ın cenazesi, olay yerine sevk edilen ambulans ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.