        Haberler Dünya İran muhtemel anlaşma için ABD'ye iletilen teklifin detaylarını açıkladı | Dış Haberler

        İran muhtemel anlaşma için ABD'ye iletilen teklifin detaylarını açıkladı

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre, tüm tek taraflı yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ile ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 13:07
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifte tüm tek taraflı yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılmasını ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini bildirdi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

        Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

        İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki BMGK kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti.

        Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken, Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.

