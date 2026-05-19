Mersin'de olay, Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde, dün saat: 13.50 sıralarında meydana geldi. Metin Ö. (37), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Arzu Özden’i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

ÇALIŞTIĞI ESKİ RESTORANA GİTTİ

Daha sonra otomobiline binerek Tarsus ilçesine giden Metin Ö., husumetli olduğu ve bir yıl önce yanında çalıştığı Sabri Pan'ın restoranına gitti. Restoranın girişinde pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açan Metin Ö.’nün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇIP BİRÇOK KİŞİYİ VURDU

Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Metin Ö., ardından otomobiline bindi. Metin Ö., seyir halindeyken sokaktan geçen Abdullah Koca’yı (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay’a (16) da ateş açtı.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN MARKETE ATEŞ AÇTI

Şüpheli, kaçışı sırasında TIR şoförü Gökay Sefiloğlu’nu (50) da vurduktan sonra yol boyunca çevresindekilere ateş açarak izini kaybettirdi. Metin Ö.’nün otomobilinin içinden pompalı tüfekle bir markete ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Özden, Sabri Pan ve Gökay Sefiloğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay ile Mehmet Han Topal ve isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Böylece Metin Ö.’nün gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölü sayısı 6’ya ulaşırken, yaralanan 8 kişinin ise tedavileri sürdürülüyor.

"TELEFON ÇIKARACAĞINI ZANNETTİM SİLAHINI ÇEKTİ"

Hastanede tedavisi süren yaralılardan restoran çalışanı Mehmet Han Topal, “Paket siparişi gelmişti, onu hazırlıyordum. Metin ağabey dükkana girince ‘Hoş geldin’ dedim. Tepki vermedi. Telefon çıkaracağını zannettim ancak silahını çekip, sıktı. Ben eğildim, saçmalar kulağımın yanından geçti. Sonra Sabri ağabeye ateş etti. Ardından tezgahın üzerinden bana sıktı, kalçama isabet etti. Sonra da dışarıdaki Ahmet’e sıkmış. Dışarı çıktım zorla, arkadaşlara haber verdim. Kaçıp, gitmiş” diye konuştu.

Firari Metin Ö., ormanlık alanda ve bölgede aranıyor.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Metin Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yakala çalışmalarına polis helikopteriyle destek sağlandığı bildirildi. Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahta incelemelerini sürdürüyor. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

MERSİN VALİLİĞİ: YASAKLI MADDE KULLANIYOR

Mersin Valiliği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Metin Ö.'nün öldürdüğü eski eşi Arzu Özden.

Valiliğin açıklamasında, dün saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldiği bilgisi alındığı belirtildi. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerinin olay yerine sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Metin Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar karadan ve havadan sürüyor.

"Yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir."

"PSİKİYATRİK TANILARI VAR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

