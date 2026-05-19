        Okul servisi elektrikli oldu! Dünyada ilk kez Türkiye'de satışa sunuldu...

        Okul servisi elektrikli oldu! Türk mühendisler geliştirdi...

        Mercedes-Benz Türkiye, global Mercedes-Benz ülkeleri içerisinde ilk kez eSprinter Minibüs dönüşümünü gerçekleştirerek satışa sunan pazar oldu. eSprinter Minibüs, 4 milyon 10 bin TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor. eSprinter sahip olduğu Lityum Demir Fosfat batarya ile çevre dostu sürüş sağlarken minibüs dönüşümü sayesinde 14+1'e kadar koltuk kapasitesine sahip

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Okul servisi elektrikli oldu

        Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın 2025'teki satışlarının yüzde 63'ünü oluşturan Sprinter'in elektrikli modeli eSprinter, Türk mühendisliği ile minibüse dönüştürülüp Almanya'da sertifikalandırıldıktan sonra dünyada ilk kez Türkiye'de satışa sunuluyor.

        eSprinter Minibüs, 81 kWh kullanılabilir batarya kapasitesiyle WLTP'ye göre karma 340 kilometreye varan bir menzile ulaşıyor. 10+1'den 14+1'e kadar koltuk kapasitesine sahip eSprinter Minibüs, Türkiye'de 4 milyon 10 bin TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

        Lityum Demir Fosfat bataryası sayesinde aşırı ısınma ve termal kaçağa karşı daha fazla güven sağlayan eSprinter'in, lityum iyon bataryaya göre daha uzun bir yaşam ve şarj döngüsü sunduğu belirtildi.

        Mercedes-Benz eSprinter Minibüs'ün müşteri tanıtım etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, müşteri odaklı bakış açısı kadar elektrikli mobilitenin de en önemli odak noktalarından olduğunu vurguladı.

        "ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK"

        Akdeniz, "Birçok üstyapı çözümü sayesinde müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz Sprinter ile en fazla minibüs koltuk varyantlı ürün gamına sahip markayız. Bunun dışında sektörlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekrar satışa sunduğumuz Sprinter Kamyonet ve Vito Mixto modellerimiz ile de ürünlerimizi çeşitlendirdik. Bugün ise 2024 yılında pazara giriş yapan eSprinter'i Türk mühendisliği ile minibüse dönüştürdük. Bu sayede, dünya pazarında tek fatura eSprinter Minibüs dönüşümünü gerçekleştiren ilk pazar oluyoruz" dedi.

        Elektrikli araçların özellikle şehir içi taşımacılıkta çok büyük avantaj sağladığının altını çizen Akdeniz, "Elektrikli araçların düşük emisyon değerleri ve ekonomik işletme maliyetleri nedeniyle taşıma ve lojistik sektöründe giderek daha fazla tercih edileceklerine inanıyoruz. Modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile de elektrifikasyon stratejimizi bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Yeni nesil ticari olarak konumlandırılacak hafif ticari araç modelleri, farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine eksiksiz şekilde uyum sağlayacak biçimde tasarlandı" dedi.

