Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Basketbol Voleybol Diğer Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı!

        Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı!

        Spor kulüpleri ve federasyonlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. İşte o paylaşımlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve spor kulüpleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        İşte paylaşımlar:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs'ın esarete asla boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizin istiklal ve istikbali için canını hiçe sayan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; hiçbir gücün iradesine pranga vuramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan ederek de geleceğimizin teminatı ve umudumuz gençliğe olan güvenini göstermiştir. Tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık destanımızın temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

        REKLAM

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün hala milletimizin ortak inancı ve kararlılığıyla yanmaya devam ediyor. 19 Mayıs; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, umudun ve geleceğe verilen en güçlü mesajın adıdır. Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimiz; bugün bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıma kararlılığıyla geleceğimizi şekillendirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemin Türk sporunun her alanında yol göstermeye devam ettiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "İki gün önce Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde dörtlü finallerini oynadığımız Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde sahaya çıkan genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve rekabet ruhu; 19 Mayıs'ın gençliğe emanet edilen vizyonunun sahadaki en anlamlı yansımalarından biridir. TBF Basketbol Spor Lisemiz, altyapı organizasyonlarımız ve gençlerimizi sporla buluşturan projelerimizle; sadece başarılı sporcular değil, ülkesine değer katan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ay-yıldızlı formayı gelecekte gururla taşıyacak sporcularımızın aynı çatı altında eğitim aldığı, geliştiği ve hayallerinin peşinden koştuğu bu yapıların Türk basketbolunun geleceği adına büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutluyorum."

        FENERBAHÇE

        GALATASARAY

        BEŞİKTAŞ

        TRABZONSPOR

        GÖZTEPE

        ANADOLU EFES

        VAKIFBANK

        ECZACIBAŞI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Mayıs 2026 (ABD İran'ı Vurmaya Mı Hazırlanıyor?)

        Trump için kritik 24 saat iddiası... ABD İran'a saldırı hazırlığında mı? Dava ve icra dolandırıcılığı arttı mı? ABD Polonya'ya sevkiyatı durdurdu. Savaşın seyri altını nasıl etkiler? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü