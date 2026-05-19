Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında

Mango'nun kurucusu İsak Andiç 2024 yılında oğlu ile dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmişti.

Financial Times'ta yer alan habere göre milyarder ismin oğlu, babasının 2024 yılında bir dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İspanya'da polis tarafından gözaltına alındı.

Katalan polisi, 2010'ların ortalarında İspanyol moda devini yöneten Jonathan Andiç'in Salı günü gözaltına alındığını doğruladı.

Habere göre Jonathan Andiç, Salı günü Barselona yakınlarındaki Martorell'de bir adliye binasının önünde kelepçeli halde görüntülendi. Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, Mango'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı ve Forbes'a göre, hayatını kaybettiğinde 4,5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin insanlarından biriydi.

REKLAM

Jonathan Andiç ve iki kız kardeşi Mango'nun yüzde 95'ine sahipken, kalan yüzde 5'lik hisse CEO Toni Ruiz'de bulunuyor. Jonathan Andiç şirketin yönetim kurulunda yer alsa da icra kurulunda herhangi bir görevi bulunmuyordu.

Görsel: Jonathan Andiç - Associated Press

AİLEDEN AÇIKLAMA

Andic ailesi daha önce yaptıkları açıklamada İsak Andiç'in ölümüne sebep olan olayın kaza sonucu olduğunu savunmuştu.

Aile Salı günü yaptığı açıklamada ise "Yetkili birimler Jonathan Andiç'ten 14 Aralık 2024 tarihli kaza ile ilgili bir açıklama yapması istendi. Kendisi adli süreçlerle tam işbirliği içinde olmaya devam etmektedir. Bu süreç adli gizlilik kapsamındadır, şu an için söyleyecek başka bir şeyimiz yoktur" denildi.

CEO OLARAK ATADIĞI OĞLUNU ZARARLARIN ARDINDAN GÖREVDEN ALMIŞTI

İsak Andiç şirketin başkanı iken Jonathan'a giderek artan sorumluluklar vermiş ve 2014'te onu CEO yapmıştı. Ancak her geçen gün artan kayıpların ardından İsak Andiç kontrolü yeniden ele almış ve 2020'de Ruiz'i CEO olarak atamıştı.

Jonathan, Mango Man erkek giyim bölümünün başında görevine devam etse de 2025'te bu görevi bırakmıştı.