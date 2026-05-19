Erzurum'da edinilen bilgilere göre Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşanan olayda 16 yaşındaki A.Y. anneannesi ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası torun ninesine bıçakla yaraladı.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Torununun yaraladığı kadın balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TORUN İKNA EDİLİP KAPI AÇILDI

Polis ekiplerinin uzun süre kapıyı çalmasına rağmen içeriden kapı açılmadı. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada polis ekipleri A.Y.'yi ikna ederek kapının açılmasını sağladı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

İçeri giren ekipler, A.Y.'nin, ninesini kolundan bıçakladığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.