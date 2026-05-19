        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirterek "(Yunan makamları) 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:42 Güncelleme:
        Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve kullanılan ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, Yunanistan'ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un, Türk milleti tarafından "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında coşkuyla kutlandığı belirtildi.

        Yunanistan'ın 1994'te "Pontus" iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla Türkiye'nin aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğu, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişlettiği ve bunların Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "'Megali Idea' hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır."

        Açıklamada, "Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu’daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır. Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

