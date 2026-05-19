        Haberler Dünyadan 2027 Eurovision'da şimdiden İsrail krizi çıktı

        2027 Eurovision'da şimdiden İsrail krizi çıktı

        Eurovision'da bu yıl aşılamayan İsrail krizi, şimdiden gelecek yılki yarışmayı gölgeledi. Eurovision'un yedi kurucu ülkesinden biri, 2027 yarışmasını boykot edebileceğini açıkladı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:48
        Şimdiden İsrail krizi çıktı

        2026 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımıyla ilgili giderek yoğunlaşan tartışmaların ortasında gerçekleşti. Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen; İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın boykot ederek katılmadığı yarışmayı bu yıl Bulgaristan kazandı. Şimdiden 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nın da aynı krizle boğuşacağı öngörülüyor. Çünkü Belçika'nın yayın kuruluşu, 1956'daki ilk Eurovision'a katılan yedi ülke arasında yer almasına rağmen, seneye Bulgaristan'a bir temsilci göndermeyi planlamadığını belirtti. Belçika; Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Lüksemburg ile birlikte Eurovision'un yedi kurucu ülkesinden biri.

        Belçika'nın yayın kuruluşu VRT, Eurovision'u düzenleye Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yarışmayı kötü yönettiği algısı üzerine doğrudan bir müdahalede bulunulmadığı sürece, yarışmaya katılım göstermeyeceğini açıkladı. VRT sözcüsü Yasmine Van der Borght, "Bugün itibariyle, VRT'nin gelecek yıl bir sanatçı gönderme olasılığı oldukça düşük. EBU'nun savaş ve şiddete karşı, insan haklarına saygı gösterilmesi yönünde net bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

        "Bu nedenle, katılım için net bir çerçeve, açık bir tartışma ve EBU üyeleri arasında doğrudan oylama talep ediyoruz. Şimdiye kadar buna yeterli bir yanıt alamadık" diyen sözcü, "Bu hafta yarı finaller sırasında bile, EBU'nun endişelerimizi duyduğuna dair hiçbir işaret almadık. Doğal olarak, bunu diğer yayıncılarla görüşmek istiyoruz. Ancak EBU'nun tutumu değişmezse, VRT'nin gelecek yıl bir sanatçı gönderme olasılığı çok düşük" diye ekledi.

        Van der Brought ayrıca, "VRT, diğer uluslararası kuruluşların sahip olduğu gibi 'nesnel bir çerçeve' istiyor. Bir ülkenin katılım şartları nelerdir ve şartlar nelerdir? Şu anda bu eksik" ifadesini kullandı.

        EBU, son yıllarda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına rağmen yarışmada yer alması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Filistin'e yönelik saldırı, 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve Gazze'deki altyapının büyük bir bölümünün yerle bir olmasına yol açtı. Bu durum, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yarışmadan diskalifiye edilmesinden sonra yaşandı. O yıl Eurovision'u, Ukrayna kazanmıştı. Rusya o zamandan beri Eurovision sahnesine geri dönmekten men edildi. Pek çok kişi, İsrail'i yarışmadan diskalifiye etmeyen Eurovision'u ikiyüzlü davranmakla suçladı.

        Bu yılki yarışma öncesinde EBU üzerindeki baskı, New York Times'ın yaptığı bir araştırmanın İsrail hükümetinin kısmen bir oylama kampanyasını finanse ettiğini, diasporayı halk oylamasında İsrail'in şarkısını desteklemeye çağırdığını ve 20 defaya kadar nasıl oy verileceğini gösterdiğini ortaya çıkarmasıyla arttı. Öte yandan, İsrail hükümetine ait hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımları, insanları birden fazla oy kullanmaya teşvik etti.

        EBU, bu yılki yarışma öncesinde halk oylaması limitini 20'den 10'a düşüren ve hükümetler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarca yürütülen 'orantısız tanıtım kampanyalarını' caydıran yeni kuralları açıkladı. Ancak EBU, Viyana'daki yarışmanın başlamasına sadece birkaç gün kala, İsrail'in Eurovision yayıncısına resmi bir uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

