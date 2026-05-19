        Haberler Dünya "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası | Dış Haberler

        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası

        İsrail ile ABD'nin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığı iddia edildi.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 23:09 Güncelleme:
        İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD'nin tam koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

        KAN'a konuşan ABD'li yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını söyledi.

        Haberde, Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği aktarıldı.

        The Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın er ya da geç İran'a yönelik saldırı talimatı vereceğini öne sürerek, asıl meselenin saldırıların ne zaman başlayacağı olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

        İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

        ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        16 il merkezli operasyonda 140 şüpheli yakalandı

