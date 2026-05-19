Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi!

        Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi!

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği başkanlık seçimine aday olan Aziz Yıldırım, projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu ve stadyum konusunda 60-65 bin kişiye ulaşmak istediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Yıldırım, 22 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında yönetim kurulunu tanıtacak. Aziz Yıldırım’ın bir araya getireceği, Futbol AŞ ve yönetim kurulu üyeleri; Fenerbahçe’nin gelecek 20 yılına damga vurmayı hedefliyor.

        3

        Futbol aklı olarak planladığı modelin, 2001-2011 döneminde ortaya konan ve sürdürülebilir sportif başarının bir benzeri olması planlanıyor.

        4

        Yıldırım, futbolun içinden gelen eski sporculardan oluşan bir danışma kuruluyla birlikte transfer planlaması yaptığı öğrenilirken, iki santrforun yanı sıra, uygun görülen pozisyonlar için transferler yapılacağı aktarıldı.

        5

        Kurulması planlanan takıma uygun şekilde, yönetim kurulu kararı ile birlikte teknik direktör konusu netlik kazanacak.

        6

        "FENERBAHÇE SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

        Söyleyeceğim en önemli şey, şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Aziz Yıldırım başkanlığında hiçbir zaman para konuşmadık; kaynakları biz oluşturuyorduk yine yapacağız. Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz. Hep beraber Fenerbahçe’ye sahip çıkacağız. Fenerbahçe sahipsiz değildir çünkü sahipleri sizlersiniz.

        7

        "GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KURACAĞIZ"

        Çok değerli insanların olduğu bir yönetim kurulu kuruyoruz. 1998 yılının ardından oluşturduğumuz yönetimlerde; kulüp başkanı, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz önümüzdeki 10 seneye damga vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı, maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız. Futbol aklımız, Fenerbahçe’yi bilen sporculardan oluşacak; onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken, diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz.

        8

        "STATTA 60-65 BİN KAPASİTEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Ön izinleri aldıktan sonra, stadımız için çalışmalara başlayacağız. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istiyoruz. Taraftarların kulübe katkı sağlayacağı, bilgi üreten bir organizasyon hedefliyoruz. 2011’e kadar her şey istediğimiz noktadaydı, 3 Temmuz’dan sonra maalesef birçok şey bozuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!

        Aksaray'da, 16 metrelik su kuyusunda 3 kişinin can verdiği faciada, kuyuya ilk olarak inen ve ses veremeyince kendisini kurtarmak isterken metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal'ın cenazesine katılan ağabey İsmail Yeşildal, fac...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı