        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale | Dış Haberler

        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale

        İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 21:30 Güncelleme:
        Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filodaki teknelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Filoda en son "Lina Al-Nabulsi" teknesine müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu." ifadeleri kullanıldı.

        Son teknenin taşıdığı "Lina Al-Nabulsi" isminin üstünde okul üniforması bulunmasına rağmen İsrail işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrencinin adı olduğuna dikkat çekildi.

        İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

        Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

        İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

        İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

        *Fotoğraf: Küresel Sumud Filosu - AA

        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
