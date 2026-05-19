        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de şampiyon Arsenal!

        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!

        Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte İngiltere Premier Lig'de Arsenal, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 14. şampiyonluğunu kazanan Topçular, 22 yıl aradan sonra zafere uzandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 23:25 Güncelleme:
        İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City deplasmanda Bournemouth'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Ev sahibi ekibin golünün 39. dakikada Eli Junior Kroupi kaydederken; Manchester temsilcisi bu gole 90+5'te Erling Haaland'la karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Man. City 78 puana yükseldi ve bitime 1 hafta kala 82 puanlı Arsenal'in 4 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşti.

        SON ŞAMPİYONLUK 2003-2004 SEZONUNDA!

        İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu sonuç sonrası bitime 1 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

        Topçular son şampiyonluğunu Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 sezonunda elde ederken; 38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak namağlup şampiyon olmuştu.

        Başkent temsilcisi toplamta 14. lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

        Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

