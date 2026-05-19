Yurttan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları manzaraları

ARDAHAN

Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde düzenlenen su sporları etkinliğinde yaklaşık 50 kano ve yelken sporcusu göl üzerinde gösteri yaptı. Olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen etkinlikte güvenlik önlemleri JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağlandı.

Etkinlikte, Çıldırlı çocuklar ilk kez profesyonel su sporları ekipmanlarıyla buluştu. Organizasyona Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekçi, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.