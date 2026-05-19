Yurttan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları manzaraları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşler, gösteriler, konserler, spor etkinlikleri ve anma programlarıyla kutlandı. Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi ziyaretçi akınına uğrarken, İstanbul'da kortejler ve gençlik gösterileri düzenlendi; Eskişehir'de botlarla fener alayı gerçekleştirildi. Ardahan'da Çıldır Gölü'nde su sporları etkinliği yapılırken, Giresun'da Aksu Festivali başladı. Kastamonu, Çorum, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te de törenler, halk oyunları, sergiler ve gençlik etkinlikleriyle bayram coşkusu yaşandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün ebedi istirahatgahı Anıtkabiri ziyaret etti.
SAMSUN
Bandırma Vapuru’nun bire bir ölçülerde inşa edilen Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzede, Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının balmumu heykelleri, döneme ait eşyalar ve Milli Mücadele’ye ilişkin materyaller sergileniyor.
2003 yılında hizmete açılan müzede, Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı saati gösteren pirinç saat ile döneme ait Karadeniz haritası da dikkat çekiyor. Haftanın 7 günü açık olan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, Milli Mücadele’nin başladığı kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
KIRKLARELİ
Kırklareli’nde 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Stadyumu’nda devam eden programa protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunurken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Kutlamalarda halk oyunları, jimnastik ve öğrenci gösterileri sahnelendi. Özellikle öğrencilerin gerçekleştirdiği kule gösterisi ile Türk bayrağı açılması izleyicilerden yoğun alkış aldı.
İSTANBUL
İstanbul’da 19 Mayıs kutlamaları ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerle gerçekleştirildi. Arnavutköy’de bisiklet turu, kortej yürüyüşü ve sportif etkinlikler düzenlenirken, Kadıköy’de geleneksel bisiklet turu yapıldı. Bakırköy, Esenyurt ve Maltepe’de ise halk oyunları, sahne gösterileri ve gençlik etkinlikleri düzenlendi.
Maltepe’de düzenlenen programlarda kurtuluş mücadelesi sahne performanslarıyla anlatılırken, Kenan Onuk Stadyumu’nda 140 genç sporcunun Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği kule gösterisi dikkat çekti.
ESKİŞEHİR
Eskişehir’de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Porsuk Çayı’nda botlarla fener alayı düzenlendi. Türk bayrakları ve ışıklarla süslenen botlar kortej halinde ilerlerken, etkinliği izlemek için çay kenarında yoğunluk oluştu.
Kentte ayrıca Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde görevli pilotlar paramotorlarla havalanarak gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Kutlama anları havadan görüntülendi.
ARDAHAN
Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde düzenlenen su sporları etkinliğinde yaklaşık 50 kano ve yelken sporcusu göl üzerinde gösteri yaptı. Olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen etkinlikte güvenlik önlemleri JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağlandı.
Etkinlikte, Çıldırlı çocuklar ilk kez profesyonel su sporları ekipmanlarıyla buluştu. Organizasyona Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekçi, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
GİRESUN
Giresun’da bu yıl 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Festival kortejine protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Meydanı’nda festival ateşi yakılırken, Belediye Başkanı Fuat Köse festivalin kentin tanıtımına ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunduğunu belirtti. Giresun’un kardeş şehri Japonya’nın Sagae kentinden gelen heyet de etkinliklerde yer aldı.
KASTAMONU
Kastamonu’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen yürüyüşte Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği de yer aldı.
Komandolar yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar attı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
VAN
Van’da düzenlenen kutlama programı spor salonunda gerçekleştirildi. Program kapsamında çeşitli gösteriler düzenlenirken, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu konser verdi.
Etkinlikte yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kutlamalar kortej yürüyüşüyle sona erdi.
BİTLİS
Bitlis’te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik Festivali-2 ve Kitap Fuarı düzenlendi. Vatandaşlar müftülük binası önünden Mevlana Parkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Festival kapsamında bilimsel çalışmaların yer aldığı stantlar açıldı. Etkinlikler halk oyunları gösterileri ve fuar açılışıyla devam etti.