        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 05:05 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.

        "BENCE BU İŞİ ÇOK ÇABUK BİTİRECEĞİZ"

        ABD Başkanı, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." değerlendirmesini yaptı.

        AA'nın haberine göre İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek" diye konuştu.

        İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

