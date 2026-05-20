BES nesiller arası birikim sistemi haline geldi

Habertürk TV’de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin nesiller arası birikim modeli haline geldiğini söyledi. Benli, “BES, babadan oğula, anneden çocuğuna bir gelir biriktirme alışkanlığı devrini başlattı” dedi.

BES’in 2026’ya çok iyi başladığını 2.3 trilyon lirayı geçen fon büyüklüğü ve 18 milyon katılımcıya ulaşıldığını ifade eden Benli, bu alanda iyi gelişmelerden birinin de sayıları 2 milyona yaklaşan ve 95 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan 18 yaş altı genç ve çocuk katılımcılar olduğunu anlattı.

SAVAŞTA SEPET YAPMANIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

BES birikimlerinin savaş nedeniyle 163 milyar lira azaldığına dikkat çeken Benli, “Savaş BES katılımcılarının stratejilerinin gözden geçirmeleri gerektiğini gösterdi. BES katılımcılarının büyük çoğunluğu kısa vadeli bakış açısı ile doğrudan kıymetli maden ve altın üzerinde yakalandı. Bu savaş ortamında da doğrudan sepete yaymak yerine çok getiri sağlayan yerlere yatırım yapması bu etkiyi de getiriyor. Bizim hep dikkatini çektiğimiz , sadece bir fona değil sepete dağıtmak, uzun vadeli ve dengeli bir portföy oluşturmanın önemi ortaya çıktı. Hisse fonlarında yüzde 24’ün üzerinde bir getiri ve para piyasası fonlarının dengeleyici etkisinden de bahsetmemiz lazım” diye konuştu.

Benli, BES katılımcılarının kısa süreli iyi getiri sağlayan fonları seçtiğini belirterek, “Ancak BES orta ve uzun vadeli bir tasarruf aracı. 10, 20 yıllık perspektifte hareket etmek lazım. Böyle olursa BES’in hep enflasyon ve diğer yatırım araçlarından daha iyi getiri sağlayan bir yapısı bulunuyor” diye konuştu.