Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır." bilgisini paylaştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, hudutlarda yoğun ve etkin tedbirler alındığına dikkati çekerek, "Son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 3 bin 162’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 170'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

EFES-2026 TATBİKATI

TSK'nın, dost ve müttefik ülkelerle müşterek çalışabilirlik seviyesini artırmak, koordinasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirten Aktürk, EFES-2026 Tatbikatına ilişkin de bilgi verdi.

Tuğamiral Aktürk, EFES-2026 Tatbikatının Türkiye ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. EFES-2026 Tatbikatı'nın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta; planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır. EFES Tatbikatında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz de başarıyla kullanılmaktadır."

TSK'nın envanterinde bulunan silah sistemlerinin büyük çoğunluğunun EFES-2026 Tatbikatı'nda kullanıldığını hatırlatan Aktürk, "Envantere alınması planlanan; Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılmaktadır. Bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak; Ağ-Kara КОСАТЕРЕ Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır." bilgisini paylaştı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yürüttüğü eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18-22 Mayıs arasında "Türkiye-KKTC Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı"nın düzenlendiğini belirten Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11-29 Mayıs tarih aralığında, Hollanda'da Teknik Birlikte Çalışabilirlik, Sırbistan'da NATO-Sırbistan, İtalya'da Italian Minex, Tunus'ta Tunus Deniz, Romanya’da OPEX (Operational Experimentation Exercise) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 4-14 Haziran tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-II Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 18-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmekte, 23 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'de (SNMG-1) görevli TCG Oruçreis gemimiz, 30-31 Mayıs’ta Rota/İspanya'ya, Italian Minex Tatbikatı'na katılan TCG Amasra mayın avlama gemimiz 24 Mayıs'ta Augusta /İtalya'ya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görevli Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram 26-30 Mayıs tarihleri arasında Mersin’e, liman ziyaretleri yapacaktır."

Aktürk, ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yarın NATO bünyesinde Polonya hava sahasında icra edilecek, "Dinamik Hedefleme Görevi"ne tanker ve Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ve uzay temelli istihbarat desteğiyle (GÖKTÜRK-1) katılım sağlanacağını bildirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

TSK'nın, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün ve yarın EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetine katılacağını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail'in, alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, "Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süre ile uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz."

SAVUNMA SANAYİ HAKKINDA

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren TSK'nın, ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeğinin (MPT-76)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7'ncisi, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesinin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasına başvurular 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlınca (MSB), EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin, "Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekatı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekat, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı nedeniyle Seferihisar'daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisine ilişkin soru üzerine, "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi, NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir." denildi.

Söz konusu projenin, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önemli olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır."

PATRIOTLARIN GÖREV DEĞİŞİMİ

Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine, konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir."

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusunun, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayi altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasında kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde Türkiye'nin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği savunma, güvenlik ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiğinin görüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

EFES-2026 TATBİKATI'NA LİBYA VE SURİYE'NİN KATILIMI

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere 502 personelin, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yaptığı bilgisi verildi.

Flintlock-2026'da Türkiye'nin desteğiyle başlatılan sürecin, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekatı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekat, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye’nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir."