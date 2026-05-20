        Haberler Ekonomi Teknoloji Samsung greve gidiyor

        Teknoloji devi Samsung ile sendika temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde ücretler konusunda anlaşmaya varılamadı. Müzakerele sürecinin sonuçsuz kalmasının ardından sendika greve gitme kararı aldı. Sendika yaklaşık 74 binişçiyi temsil ediyor

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:43
        Çarşamba günü yapılan son görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, sendika lideri Choi Seung-ho gazetecilere sendikalı işçilerin Perşembe gününden itibaren 18 günlük greve başlayacaklarını söyledi.

        Hem sendika hem de yönetim, anlaşmaya varılamamasından birbirlerini sorumlu tutarken Choi, yönetimin, hükümetin arabuluculuğuyla sunulan ve ayrıntılarını açıklamayı reddettiği bir teklifi kabul etmeyi reddettiğini iddia etti. Yönetim ise sendikayı, zarar eden birimlerdeki işçiler için aşırı yüksek ücret paketleri talep etmekle suçladı.

        İki taraf da anlaşmaya varmak için çabalarına devam edeceklerini söylese de, Perşembe gününe kadar görüşmelere oturup oturamayacakları belirsizliğini koruyor.

        Şirket ve rakibi SK Hynix, birlikte dünyanın bellek çiplerinin yaklaşık üçte ikisini üretiyor ve bu çiplerin talebi yapay zeka tarafından artıyor. Samsung geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ocak-Mart dönemindeki faaliyet karının sekiz kat artarak rekor seviye olan 57,2 trilyon won'a (38 milyar dolar) ulaştığını belirtmişti.

        Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'dan sonra hükümetin ikinci en yüksek yetkilisi olan Başbakan Kim Min-seok, Pazar günü televizyonda yaptığı açıklamada, grevin ekonomiyi aksatarak 100 trilyon won'a (66 milyar dolar) kadar zarar verebileceğini söyledi

