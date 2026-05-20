Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık SON DAKİKA! DSÖ'den Ebola salgını için tehlike işareti! "Son derece endişe verici" Son dakika sağlık haberleri

        DSÖ'den Ebola salgını için tehlike işareti! "Son derece endişe verici"

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgını hakkında "Son derece endişe verici" bilgilendirmesi yaptı. Ebola salgını nedeniyle 130 şüpheli ölüm ve 500'den fazla vaka bildirilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Son derece endişe verici"

        CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Anne Ancia, KDC'de görülen Ebola salgınıyla ilgili durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

        Ancia, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

        KDC ve Uganda'da Bundibugyo virüsüne bağlı olarak görülen Ebola salgınına işaret eden Ancia, KDC hükümetinin, Ituri eyaletinde 8 vakanın doğrulanmasının ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan ettiğini hatırlattı.

        Ancia, 12 Mayıs'tan bu yana Ituri'de olduklarını ve yetkililerle görüştüklerini aktararak, "Durum son derece endişe verici. Bu Ebola türü için ruhsatlı bir aşı veya tedavi bulunmuyor ancak destekleyici bakım hayat kurtarıcı." dedi.

        REKLAM

        Enfeksiyon sayısı ve virüsün ne kadar yayıldığı konusunda önemli bir belirsizlik olduğuna değinen Ancia, 19 Mayıs itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 130'u "şüpheli ölüm" olmak üzere 500'den fazla "şüpheli vaka" bildirildiğini söyledi.

        Eksiklikleri belirlemek ve gidermek için çalıştıklarının altını çizen Ancia, gözetim, temas takibi, test, klinik bakım ve sınır ötesi hazırlıkların ölçeklendirilmesini desteklediklerini vurguladı.

        Ancia, "Hangi aday aşıların veya tedavilerin mevcut olduğunu ve bunlardan herhangi birinin bu salgında kullanılıp kullanılamayacağını inceliyoruz. DSÖ Teknik Danışma Grubu, hangi potansiyel aşılara öncelik verilmesi gerektiği konusunda daha fazla tavsiye sunmak üzere bugün toplanacak." ifadelerini kullandı.

        KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

        DSÖ, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının, uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu ancak pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtmişti.

        EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

        Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

        Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivasta kazadan sonra kaybolan genç için Kelkit Irmağında arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için arama kurtarma çalışması 3'üncü günde devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu'na ait b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek
        Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!
        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"
        "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"
        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası
        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale