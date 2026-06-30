Dizel geri dönüyor! Peugeot'nun yeni modeli Temmuz'da geliyor....

HT Spor’un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor, yeni bölümüyle ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, otomotiv sektöründeki gelişmeleri ve Fransız markanın Türkiye’deki gelecek planlarını anlattı.

Kaplan, Peugeot’nun 2025 yılında Türkiye’de tarihi bir satış rekoruna imza attığını belirterek, markanın pazardaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Peugeot’nun Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 7'ye yaklaştığını aktaran Kaplan, satış performansında SUV modellerin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Markanın Türkiye’deki satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin SUV modellerden geldiğini de kaydeden Kaplan, Peugeot’nun ürün gamındaki SUV ağırlığının müşteri talebiyle örtüştüğünü vurguladı.

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Kaplan, 2026 yılına ilişkin pazar beklentilerini de paylaştı. Türkiye otomotiv pazarının 2026 yılında yaklaşık 1.3 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Kaplan, Peugeot Türkiye olarak hedeflerinin 70 bin adetlik satış seviyesini korumak olduğunu belirtti.

GTI YENİDEN SAHNEDE

Programda ürün planlamasına ilişkin açıklamalar da öne çıktı. Kaplan, Peugeot 308’in temmuz ayı itibarıyla dizel motor seçeneğiyle Türkiye pazarına sunulacağını açıkladı. Böylece marka, özellikle dizel motor talebinin devam ettiği kullanıcı gruplarına yönelik önemli bir hamle yapmış olacak.

Peugeot’nun performans odaklı modeli 208 GTI’ın ise Eylül ayında Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Kaplan, bu modelin markanın sportif kimliğini güçlendirecek önemli yeniliklerden biri olduğunu ifade etti.

Gupse Kaplan'ın verdiği bilgiler arasında dikkat çeken bir diğer nokta da markanın "Le Mans" serisi oldu.

Peugeot'nun Le Mans 24 Saat'e ilk katılımının 100'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan bu özel donanım paketi 208, 308, 408, 3008 ve 5008 modellerinde sunulacak. Bu serinin Türkiye'ye ye getirilmesi de gündemde.

SATIŞLARIN YÜZDE 30'U TİCARİ

Ticari araç tarafına da değinen Kaplan, Peugeot Türkiye satışlarının yaklaşık yüzde 30’unun ticari araçlardan oluştuğunu söyledi. Filo pazarında önümüzdeki dönemde hareketlenme beklediklerini belirten Kaplan, Peugeot’nun filo kanalında yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bir paya sahip olduğunu aktardı.

Kaplan, 2026 yılında hem bireysel hem de ticari müşteri tarafında rekabetin güçlü kalacağını, buna karşın Peugeot’nun SUV, ticari araç ve yeni motor seçenekleriyle pazardaki konumunu korumayı hedeflediğini söyledi.