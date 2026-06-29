Robert Lewandowski'nin Antalya tutkusu
Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle birlikte tatil için rotasını yine Antalya'ya çevirdi. Lewandowski ailesi, Belek'te denizin ve güneşin tadını çıkardı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:42 Güncelleme:
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Barcelona ile yollarını Polonyalı golcü Robert Lewandowski, tatil tercihi için bir kez daha Antalya'yı seçti.
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La Liga'da bu sezon şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, sezonun yorgunluğunu Belek'te atıyor.
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2013 yılında beslenme uzmanı ve eski karateci Anna Lewandowska ile dünyaevine giren; Klara ve Laura adında iki kızı bulunan yıldız isim, ailesiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
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Ünlü çift, tatillerinde sporu da ihmal etmedi. İkili, spor salonuna giderek birlikte antrenman yapmaya devam etti.
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Lewandowski, tatilinden kareleri 38,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Robert Lewandowski, keyifli anlarını "Yazın hakkını vermek" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.