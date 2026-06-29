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        Haberler Magazin Robert Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Robert Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle birlikte tatil için rotasını yine Antalya'ya çevirdi. Lewandowski ailesi, Belek'te denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Barcelona ile yollarını Polonyalı golcü Robert Lewandowski, tatil tercihi için bir kez daha Antalya'yı seçti.

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        La Liga'da bu sezon şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, sezonun yorgunluğunu Belek'te atıyor.

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        2013 yılında beslenme uzmanı ve eski karateci Anna Lewandowska ile dünyaevine giren; Klara ve Laura adında iki kızı bulunan yıldız isim, ailesiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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        Ünlü çift, tatillerinde sporu da ihmal etmedi. İkili, spor salonuna giderek birlikte antrenman yapmaya devam etti.

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        Lewandowski, tatilinden kareleri 38,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Robert Lewandowski, keyifli anlarını "Yazın hakkını vermek" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Anna Lewandowska da tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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        37 yaşındaki isim, objektif karşısına geçtiği fotoğraflara "Güneş kremi ile dondurma arasında bir yerlerde" notunu düştü.

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