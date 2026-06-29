Baba, çocuklarından birini kurtardı; kayıp kardeş için arama sürüyor

Bitlis’in Mutki ilçesinde dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri babası tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih, Aziz ve Enes Şeflek kardeşler, serinlemek amacıyla suya girdi.

BABA SUYA ATLADI

Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, dereye atlayarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Baba Şeflek, 13 yaşındaki oğlu Fatih’i sudan çıkardı.

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Ardından 11 yaşındaki Enes’e de ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkarsa da Enes Şeflek hayatını kaybetti. Kardeşlerden 12 yaşındaki Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Aziz Şeflek’in bulunması için derede arama çalışması başlattı.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları bölgede sürüyor.