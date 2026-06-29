Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Baba, çocuklarından birini kurtardı; kayıp kardeş için arama sürüyor

        Baba, çocuklarından birini kurtardı; kayıp kardeş için arama sürüyor

        Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri babası tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer çocuğun bulunması için AFAD, jandarma ve köylülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bitlis'te dere faciası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bitlis’in Mutki ilçesinde dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri babası tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih, Aziz ve Enes Şeflek kardeşler, serinlemek amacıyla suya girdi.

        BABA SUYA ATLADI

        Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, dereye atlayarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Baba Şeflek, 13 yaşındaki oğlu Fatih’i sudan çıkardı.

        REKLAM

        Ardından 11 yaşındaki Enes’e de ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkarsa da Enes Şeflek hayatını kaybetti. Kardeşlerden 12 yaşındaki Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Aziz Şeflek’in bulunması için derede arama çalışması başlattı.

        Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları bölgede sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        (TEKİRDAĞ) Buğday tarlasında yangın: 100 dekar alan zarar gördü

        TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü. (İHA)

        #Mutki dere faciası
        #Bekir Şeflek
        #Enes Şeflek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları