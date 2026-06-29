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        Haberler Gündem Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

        Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

        Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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