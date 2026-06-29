Antarktika'da bulunan ilk dinozor fosili 40 yıl sonra çekmeceden çıktı

Antarktika'da 1985 yılında bulunan ancak neye ait olduğu belirlenemediği için yaklaşık 40 yıl boyunca İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun (British Antarctic Survey-BAS) jeoloji koleksiyonundaki bir çekmecede unutulan fosilin, kıtada keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu tespit edildi.

Paleontologlar tarafından yeniden incelenen fosilin, Dünya'da yaşamış en büyük dinozor gruplarından biri olan 'Titanosaur'lara ait bir kuyruk omuru olduğu belirlendi.

Bilim insanları, keşfin fosil kayıtlarının oldukça sınırlı olduğu Antarktika'da dinozorların yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

BAS Koleksiyon Yöneticisi Dr. Mark Evans, Antarktika seferlerinden getirilen binlerce jeolojik örneğin yer aldığı koleksiyonu incelerken fosili fark ettiğini söyledi.

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Fosilin, 1985 yılında James Ross Adası'nda bulunduğu ve keşfin jeolog Dr. Mike Thomson'ın saha notlarına 'büyük bir sürüngene ait omur' olarak kaydedildiği aktarıldı.

Yaklaşık 10 santimetre genişliğindeki fosilin ilk keşfedildiği dönemde deniz sürüngenine ait olduğunun düşünüldüğünü belirten Evans, omurun yapısını incelediğinde bunun bir dinozora ait olabileceğini fark ettiğini ifade etti.

Bunun üzerine Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden (Natural History Museum-NHM) Prof. Paul Barrett ile temasa geçen Evans'ın değerlendirmesi doğrulandı.

Barrett, fosilin omur yapısındaki belirgin özelliklerin yalnızca Titanosaur grubuna özgü olduğunu belirterek, örneğin bu dinozorlara ait olduğundan emin olduklarını kaydetti.

UZUN BOYLU, OTÇUL BİR DİNOZOR

Dünya genelinde bugüne kadar 100'den fazla Titanosaur türü tanımlandı. Dört ayak üzerinde yürüyen otçul dinozorlar arasında yer alan Titanosaurlar, uzun boyunları ve kuyruklarıyla dikkati çekiyor. En büyük türlerinin yaklaşık 35 metre uzunluğa ve 60 ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, bulunan kuyruk omurunun büyüklüğüne bakarak Antarktika'da yaşamış Titanosaur'un yaklaşık 7 metre uzunluğunda olduğunu değerlendirdi. Bilim insanları, bunun genç bir birey ya da türünün erişkin hâlde de küçük kalan bir üyesi olabileceğini ifade etti.

Fosilin ait olduğu dinozorun, yaklaşık 82 milyon yıl önce Geç Kretase Dönemi'nde yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar, o dönemde Antarktika'nın bugünkü buzlarla kaplı görünümünden çok farklı olduğunu, geniş ormanlarla kaplı bulunduğunu ve otçul dinozorlar için uygun yaşam koşulları sunduğunu kaydetti.

Bilim insanları, 1985'ten sonra Antarktika'da başka dinozor fosilleri de bulunmasına karşın bunların sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkati çekerek, kalın buz tabakalarının altındaki kayaçlara ulaşmanın güçlüğü nedeniyle kıtada paleontolojik araştırmaların zor koşullarda yürütüldüğünü vurguladı.

Haberin 'temsili' görselleri AP'den alınmıştır.