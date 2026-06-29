Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor

Almanya'nın Bild gazetesinin özel haberine göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen maliyetleri düşürme ve rekabeti artırma çalışmalarına bağlı olarak, otomotiv tedarikçisi Bosch ile olan otonom sürüş iş birliğini sona erdirmeyi planlıyor.

Bosch ile Volkswagen'in yazılım birimi Cariad arasındaki ortaklık, Volkswagen markaları genelinde sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş yazılımları geliştirmek amacıyla 2022 yılında başlatılmıştı.

Volkswagen sözcüsü, konuyla ilgili soruları Cariad'a yönlendirirken, Bosch ve Cariad, piyasa söylentileri hakkında yorum yapmadıklarını belirten ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki şirketin yıllardır yakın işbirliği içinde çalıştığı ve otomatik sürüş sistemlerini dünya çapında geniş bir pazara sunmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, "Prensip gereği, ortaklığımızı düzenli olarak gözden geçiriyor, stratejik ve teknolojik hedeflerimizle olduğu kadar mevcut piyasa gelişmelerine de uygun olup olmadığını sürekli olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Bild gazetesi, projeye yaklaşık 1,5 milyar euro yatırım yapılmasına rağmen beklentileri karşılamadığını belirtti. Gazetenin haberine göre, Bosch ile olan iş birliği sözleşme şartlarına uygun olarak sona erdirilecek ve nihai fesih Pazartesi gününden önce gerçekleşmeyecek.

Bild'in haberine göre Volkswagen, bu tür sistemler için donanım ve yazılımı yeni bir ortaktan temin etmeyi planlıyor. Şu anda bir yedek firma seçimi yapıldığı ifade edilirken, Eylül ayına kadar sözleşmenin imzalanması planlanıyor.

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