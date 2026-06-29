Avrupa'da sıcak hava dalgası: Peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı!
Özellikle son bir haftadır Avrupa'nın batısında etkili olan ve doğusuna doğru ilerleyen sıcak hava dalgası sebebiyle peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı. Almanya, Çekya, Polonya ve Macaristan termometrelerdeki rekor sıcaklıkları duyururken, Avrupa'da 191 milyondan fazla kişi 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldı
Avrupa'nın batısında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgası doğuya doğru yayılırken, Almanya, Çekya, Polonya ve Macaristan pazar günü 40 derecenin üzerinde rekor sıcaklıklara ulaştı.
Avrupa'da 191 milyondan fazla kişi en az 35 derece sıcaklıklarla karşı karşıya kalırken, bölgede aşırı sıcak uyarıları yapıldı.
Almanya ulusal meteoroloji servisinin ön verilerine göre, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı doğudaki Brandenburg eyaletinde, Polonya sınırına yakın Coschen kentinde 41,7 derece olarak kaydedildi. Bu sıcaklık, bir gün önce Drewitz'de ölçülen 41,5 derecelik önceki rekoru geride bıraktı.
Doğu Almanya'daki Gohrischheide bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlarla kirlenmiş bir ormanda yangın çıktı.
Güneybatı Almanya'daki Traisen köyü yakınlarında bulunan eski bir mühimmat imha alanında yürütülen büyük yangın söndürme operasyonu da durduruldu.
Berlin'de polis, kent sakinleri ve turistlerin serinlemesi için havaya su püskürttü. Alman demiryolu işletmesi Deutsche Bahn ise zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.
POLONYA'DA 105 YILLIK REKOR KIRILDI
Polonya, Almanya sınırındaki Slubice kentinde sıcaklıkların 40,5 dereceye ulaşmasıyla tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı. Böylece 1921’de kaydedilen 40,2 derecelik 105 yıllık rekor geride bırakıldı.
Polonya hükümeti hafta sonu boyunca insanlara güneşten ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları, su içmeleri ve şapka takmaları yönünde kısa mesajlar gönderdi.
MACARİSTAN'DA REKOR KIRILDI
Macaristan da bu tarihe ait tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı. Budakalász’da sıcaklık 40,7 derece olarak ölçüldü. Bu değer, cumartesi günü kaydedilen 40 derecenin üzerine çıktı.
Çekya’da da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Hidrometeoroloji Enstitüsü, pazar günü öğleden sonra erken saatlerde Doksany’de 41,9 derece ölçüldüğünü doğruladı. Kurum yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor, bu nihai maksimum değer değil” ifadelerini kullandı.
Slovakya’nın güneybatısındaki Mužla kentinde ise 39,3 derece sıcaklık kaydedildi.
DANİMARKA'DA 1874'TE BAŞLAYAN ÖLÇÜMLERDE EN YÜKSEK SICAKLIK GÖRÜLDÜ
Danimarka, cumartesi günü 1874’te başlayan ölçümlerden bu yana en yüksek sıcaklığını kaydetmişti. Odense’nin kuzeyinde sıcaklık 36,6 dereceye ulaşmıştı.
FRANSA'DA CAN KAYBININ ARTMASI BEKLENİYOR
Fransa Ulusal Halk Sağlığı Ajansı, 24-27 Haziran tarihleri arasında önceki aylardaki rakamlarla karşılaştırıldığında bin ek ölüm kaydedildiğini açıkladı. Bu rakamların geçici olduğu ve önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtildi.
Ölümlerdeki en keskin artış, özellikle Paris ve çevresini kapsayan Île-de-France bölgesinde, evlerinde hayatını kaybeden kişiler arasında görüldü. Ölümlerin çoğu 65 yaş üzerindeki kişiler arasında gerçekleşirken, daha genç yaş grupları da etkilendi.
Sağlık kurumu yaptığı açıklamada, “Bu durum, yüksek derecede kentleşmiş bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere, yalnız yaşayan veya derin bir yalnızlık yaşayan kişilere yönelik dayanışma önlemlerinin gerekliliğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.
ACİL SERVİS 122 BİN ÇAĞRIYA YANIT VERDİ
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hastaneler ve acil servislerin önümüzdeki günlerde baskı altında kalmaya devam edeceğini söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, sıcak hava dalgasının en yoğun yaşandığı dönemde ambulans hizmetlerinin 122 binden fazla çağrıya yanıt verdiğini açıkladı.
İSPANYA'DA EN AZ 327 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İspanya’da açıklanan ön verilere göre, geçen pazar ile perşembe günleri arasında sıcaklıklarla bağlantılı en az 327 ölüm yaşandı.