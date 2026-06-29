Her 4 otobüsten 1'i elektrikli olacak

Türkiye'de otobüs üretiminde elektrikli dönüşüm hız kazanıyor. Piyasa analizlerine göre, 2027 yılı itibarıyla Türkiye'de üretilecek yaklaşık her dört otobüsten biri elektrikli olacak.

Otobüs ve ticari araç teknolojileri alanında faaliyet gösteren ZF, Busworld Türkiye 2026 Fuarı'nda yeni nesil çözümlerini tanıttı. Etkinlikte konuşan ZF CVS Türkiye OE Satış Müdürü Atilla Hassas, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli otobüs üretim üslerinden biri haline geldiğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde 12 metre ve üzeri yaklaşık 81 bin otobüsün hizmet verdiğini belirten Hassas, elektrikli otobüs üretiminin önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacağını söyledi.

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"Piyasa analizlerine göre, 2027 yılı itibarıyla ülkemizde üretilen neredeyse her dört otobüsten biri elektrikli olacak" diyen Hassas, bu dönüşümün Türkiye'nin yalnızca iç pazarı değil, Avrupa ve çevre ülkeler için de önemli bir üretim merkezi olmasından kaynaklandığını ifade etti.

YÜZDE 86'SI İHRAÇ EDİLİYOR

Hassas'ın paylaştığı verilere göre, geçen yıl Türkiye'de 12 metre ve üzeri segmentte yaklaşık 13 bin otobüs üretildi. Bu araçların yaklaşık yüzde 86'sı başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelere ihraç edildi.

Bu rakamların Türkiye'nin şehir içi ve şehirlerarası otobüs üretiminde Avrupa'nın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koyduğunu belirten Hassas, elektrikli araçlara yönelik yatırımların da bu konumu daha da güçlendireceğini dile getirdi.

"ENDÜSTRİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ZF'nin 100 yılı aşkın süredir otobüs üreticilerine teknoloji geliştirdiğini belirten Hassas, şirketin elektrikli mobilite sürecinde de sektöre destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

"ZF olarak uzun vadeli bir endüstri ortağı sıfatıyla Türkiye'deki otobüs endüstrisini desteklemeye devam ediyoruz" diyen Hassas, Avrupa ve Türkiye'deki güçlü yapılanmaları sayesinde bölgedeki üreticilere yakın çalıştıklarını kaydetti.

ZF Ticari Araç Çözümleri Bölümü Otobüs Satışlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frank Burkhart ise Busworld Türkiye'de sergilenen ürünlerin şirketin şehir içi ve şehirlerarası otobüs segmentindeki teknoloji iddiasını ortaya koyduğunu belirterek, ZF'nin tüm teknoloji alanlarında pazar konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.