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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Güney Afrika: 0 - Kanada: 1 | MAÇ SONUCU

        Güney Afrika: 0 - Kanada: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. 90+2. dakikada Stephen Eustaquio'nun kaydettiği golle kazanan Kanada, adını son 16 turuna yazdırdı. Güney Afrika ise organizasyondan elendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        Kanada, 90+2'de son 16 biletini aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada kozlarını paylaştı. ABD'nin soFİ Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Kanada, son 16'ya yükseldi.

        Kanada'ya turu getiren golü 90+2. dakikada Stephen Eustaquio attı.

        Güney Afrika ise Dünya Kupası'na veda etti.

        Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

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        İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

        Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

        Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

        Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

        Stat: Los Angeles

        Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

        Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)

        Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)

        Gol: Dk. 90+2 Eustaquio (Kanada)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur (Kanada)

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