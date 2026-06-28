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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!

        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!

        Kilis'te iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Ferid Gügercin (28) hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre feci olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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