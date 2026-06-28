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        Haberler Magazin Kadir İnanır'a veda ediliyor

        Kadir İnanır'a veda ediliyor

        26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Kadir İnanır'a veda ediliyor

        14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında hayata veda etmişti. Merhum sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene; İnanır'ın ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.

        "DÖRT GÜN İÇİNDE HEM ANNEMİ HEM DE DAYIMI KAYBETTİM"

        Şarkıcı Soner Arıca, art arda yaşadığı acı kayıplarla sarsıldı. 23 Haziran'da annesi Altun Arıca'yı, ardından dayısı Kadir İnanır'ı kaybeden şarkıcı, Habertürk'e yaptığı açıklamada üzüntüsünü; "Hem çok üzgünüm, hem de çok şaşkınım. Tuhaf bir duygu durumu içindeyiz. Gerçekliğine inanmıyorum, inanamıyorum. Ölüm hiç kimseye yakışmıyor ama ona hiç olmadı, yakışmadı. O bizim dayımızdı ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da... Çok büyük sanatçıydı. Entelektüel zekâsı, sosyal zekâsı çok yüksek... Dört gün içinde hem annemi hem de dayımı kaybettim. O hepimizin Kadir İnanır'ıydı, hepimizin ağabeyi, dayısı, kardeşiydi... Ondan yaşam yolculuğu, sanat yolculuğuyla alakalı çok şey öğrendim" sözleriyle ifade etti.

        Kadir İnanır'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin işleminin ardından ise taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.

        BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

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        24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti. Uzun süredir de fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah, İnanır'ı ziyaret etmişti.

        ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI

        Kadir İnanır 2014'te organlarını bağışlamıştı. İnanır, "Beni seven bana saygı ve sevgi gösteren herkes bilsin ki, ben organlarımı bağışlarken onların da katkıda bulunacağını bilerek onlara güvenerek bağışlıyorum. Organlarımı büyük bir içtenlikle bağışlıyorum. Yaşıma kimse aldanmasın, organlarım güçlü ve sağlam. Özellikle gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı" demişti.

        KADİR İNANIR HAKKINDA

        Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi. 1968 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"na katıldı. Bu yarışmada yer alan diğer yarışmacılar Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar ve Altan Bozkurt arasında ilk üçe giremedi. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da ise birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra, Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncuları arasına girdi.

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        Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Utanç" (1972), "Selvi Boylum, Al Yazmalım" (1977) ve "Bir Yudum Sevgi" (1984), "Ömer Kavur'un yönettiği "Ah Güzel İstanbul" (1981), "Kırık Bir Aşk Hikayesi" (1981) ve "Amansız Yol" (1985), Şerif Gören'in yönettiği "Tomruk" (1982), "Sen Türkülerini Söyle" (1986) ve "Katırcılar" (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği "Suçumuz İnsan Olmak" (1986) ve "72. Koğuş" (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği "Dikenli Yol" (1986), Zafer Par'ın yönettiği "Yedi Uyuyanlar" (1988), Melih Gülgen'in yönettiği "Tatar Ramazan" (1990) ve "Tatar Ramazan Sürgünde" (1992) gibi filmlerle Türk sinemasında derin iz bıraktı.

        5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" adlı filmle "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli "Yılanların Öcü" adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

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