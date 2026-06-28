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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü yapıldı.

        100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

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