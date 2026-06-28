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        Haberler Dünya Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü

        Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü

        Fransa'nın doğusundaki Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Fransa'da uçak kazası
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        Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.

        Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.

        Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

        Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.

        Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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