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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        15 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü S.T.'nin (15)otomobille çarparak düşürdüğü motosikletin sürücüsü Nuh Akıncı (42) ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!

        İzmir'deki kaza, 26 Haziran Cuma günü, Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak üzerinde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası inşaat ustası Nuh Akıncı'nın yönetimindeki motosiklete; yaşı küçük ve ehliyetsiz S.T.'nin kullandığı 35 LD 576 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akıncı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akıncı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.T. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaza anının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilin yandan motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsü Akıncı'nın metrelerce havaya fırlayıp, düşmesi yer alıyor.

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