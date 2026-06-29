Putin: ABD ile anlaşma imzalanmadı

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu. Kritik altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırıların akaryakıt arzında sorun yarattığını belirten Putin, “Kritik öneme sahip altyapıya, özel olarak da enerji altyapısına yönelik saldırılar elbette tesislerimizde sorunlara yol açıyor. Şu anda belirli bir arz açığı yaşıyoruz, ancak durum kritik değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan yakıt açığının giderilmesi için atılması gereken adımların belli olduğunu vurgulayan Putin, “Bakım çalışmalarının daha hızlı tamamlanması, gerekli ithalat hacminin sağlanması ve bu tesislerin güvenilir biçimde korunması gerekiyor.” diye konuştu.

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İnsansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı görev yapan tüm kurumların uyumlu hareket etmesi gerektiğini kaydeden Putin, “Altyapımıza ve insanlarımıza yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının püskürtülmesinde görev alan tüm kademelerin ve kurumların eş güdümlü çalışması da gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Putin, “Buradaki temel görev insanları ve sivil halkı korumak, ekonomiye, üretimin belirli alanlarına ve sanayiye verilen zararı en aza indirmektir.” dedi.

Kırım’daki yakıt sorununa da değinen Putin, “Yakıt sevkiyatı kara ve deniz yoluyla artırılacak. Sorunun çözüleceğinden eminim. Kırım’da şu anda birkaç günlük stok var ancak ihtiyaç karşılanacak.” diye konuştu.

“SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR”

Rusya’daki kritik altyapı ve enerji tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili olarak birkaç yapılması gereken görev bulunduğunu aktaran Putin, ilk işin en çok talep gören hava savunma sistemlerinin üretimini hızlı ve önemli ölçüde artırmak olduğunu kaydetti.

Putin, ”Savaş gereksinimlerine, ilgili tesislerin korunmasına, düşmanın kullanımına ve Avrupa'dan yeni teknolojilere sahip yeni insansız hava araçlarının gelmesine paralel olarak savunma sistemlerini sürekli olarak geliştirmeliyiz. Gerçekten de tüm bu savunma sistemlerine sahibiz. Sorun şu ki, üretimlerini ne kadar hızlı artırabilir ve bunları birliklere veya kritik altyapı tesislerini korumak için ne kadar hızlı teslim edebiliriz?” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’nın genel olarak sivil altyapıya yönelik saldırıları sadece zarar vermek için değil aynı zamanda bir enformasyon kampanyasını körüklemek için de yaptığı görüşünü belirten Putin, böylelikle Rus toplumunda bölünmeye yol açmak için yapılan bu girişimlere şans vermeyeceklerini vurguladı.

UKRAYNA İLE MÜZAKERELERDE YENİ ÖNERİLER

Ukrayna ile müzakerelerin tamamen dursa da bazı kanallar aracılığıyla temasın sürdüğünü bildiren Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşme ve temas hattında çatışmaların durdurulması dışında kendilerine yeni önerilerin sunulduğunu açıkladı.

Putin, “Örneğin, her iki tarafın topraklarının derinliklerine yapılan saldırıların sona erdirilmesi. Ve bu önerinin neden yapıldığı açık. Çünkü Ukrayna topraklarının derinliklerine yönelik misilleme saldırılarımız çok daha güçlü, hassas ve açıkçası yıkıcı olup Kiev rejimi için gerçekten ciddi sonuçlar doğurmaktadır.” dedi.

Bir diğer önerinin ise askeri operasyonların sadece Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk olmak üzere dört bölgeyle sınırlanması ve diğer tüm bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesinin istendiğini açıklayan Putin, “Bunun nedeni de açık. Çünkü bunu kabul edersek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, birliklerini Mykolaiv bölgesi, Dnipropetrovsk bölgesi, Harkiv ve Sumi bölgelerinden ve devlet sınırının belirli bölümlerinden çekip, bu birlikleri yukarıda belirtilen dört bölgeye yeniden konuşlandırabilecek. Felaket boyutundaki personel eksikliği göz önüne alındığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bunun kurtuluşları olabileceğine inanıyor gibi görünüyor. Ancak Kiev rejimini kurtarmak planlarımızın bir parçası değil.” diye konuştu.

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TEMAS HATTINDAKİ DURUM HAKKINDA BİLGİ

Ukrayna’da çatışmaların yaşandığı temas hattındaki durum hakkında da bilgi veren Putin, Ukrayna’nın kuzeyinde Rus birliklerinin Sumi ve Vovçansk yönünde bir “güvenlik bölgesi” oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

Putin, “Ukrayna rejimi, Kursk'taki suçlarının bedelini, sınır bölgesinde bir güvenlik bölgesi oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuz toprakları kaybederek ödeyecektir.” dedi.

Sumi bölgesinin tamamı için herhangi bir siyasi planları olmadığını kaydeden Putin, Kupyansk’a karşı Ukrayna ordusu bir dizi karşı saldırı yapsa da başarısız olduğunu bildirdi.

Slovyansk, Kramatorsk, Drujkovka, Alekseyevo-Drujkovka şehirlerinin ve Konstantinovka şehrinin yanı sıra biraz daha güneybatıda bulunan Dobropolye ve Oçeretino şehirlerinin bulunduğu yerlerde stratejik bir savunma hattı oluşturulduğu bilgisini paylaşan Putin, Rus birliklerinin Slovyansk şehrine doğru hızla ilerlediğini anlattı.

Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik savunma hattının en önemli kalelerinden biri olan Konstantinovka şehrinin yüzde 96’sını ele geçirdiklerini bilgisini paylaştı.

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Avrupa liderlerinin “Ukrayna’nın insansız hava araçlarını kullanmadaki başarısından memnuniyet duyduklarını” içeren açıklamalarını eleştiren Putin, Batılı liderlerin Luhansk bölgesinde Starobilsk öğrenci yurduna Ukrayna’nın yaptığı saldırı hakkında tek bir kelime açıklama yapmadığını hatırlattı.

Ukrayna ordusunun savaş alanında toprak kurtarma başarılarına dair bir bilgiden haberdar olmadığını vurgulayan Putin, Batı'nın Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Putin, “(Eğer Ukrayna ordusu başarılıysa) Peki o zaman neden muharebe eylemlerinin sona ermesine ve giderek daha çok bahsettikleri ve katılmak istedikleri barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyorlar? Eğer Ukrayna giderek daha fazla toprak elde ediyor ve kurtarıyorsa yani Ukrayna kazanıyorsa, eğer tüm bunlar gerçekten doğruysa, o zaman Batılı liderlerin sadece beklemesi gerekiyor. Bu durumda zaten Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefi görünüşte otomatik olarak gerçekleşecektir. Pekala, bırakın beklesinler. Askerlerimiz görevlerini yerine getirecek, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

“ANCHORAGE RUHU RESMİ BELGEDE YER ALMADI”

ABD-Rusya ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulanan Rus lider Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Anchorage’de gerçekten hiçbir anlaşma yapılmadığını söyledi.

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Putin, "Anchorage ruhu olarak adlandırılan şey, hiçbir resmi belgede yer almadı; kimse imza atmadı. Ancak Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için bazı seçenekler görüşüldü. Rusya'dan Amerikalı müzakereciler tarafından formüle edilen uzlaşmaları kabul etmesi istendi ve kabul ettik. Başka ne olabilirdi ki? Bize bir uzlaşma teklif edildi. Hemen olmasa da düşündük. Ama Anchorage'a vardığımızda ‘Evet, kabul ediyoruz’ dedik. Amerikan yönetiminden başka bir görüş duymadık" dedi.

Putin, İran meselesinin sona ermesinden sonra Moskova'ya ABD temsilcilerinin gelmesini beklediklerini de dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Belarus’ta Rus silahlarını vurmaya yönelik açıklamasının Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’da bir paniğe neden olmadığını aktaran Putin, bu konuya Lukaşenko’nun sakin, dengeli ve ölçülü yaklaştığını dile getirdi.

Belarus’un insani konularda özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduklarını belirten Putin, bu yöndeki müzakerelerin 2022’de Minsk’te başladığını, sonra Ukrayna tarafının önerisiyle müzakerelerin İstanbul’a taşındığını anımsattı.

Putin, “Müzakereler bir gün sonuç verirse Belarus’un fırsatlarından yararlanabileceğimize eminim.” diye konuştu.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.