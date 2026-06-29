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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! Yağışlar bitti sıcak hava geldi

        Meteoroloji açıkladı! Yağışlar bitti sıcak hava geldi

        Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri belirginleşmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre; yağışsız ve güneşli bir periyoda giriliyor. Yurdun büyük bölümünde gökyüzü az bulutlu ve açık olurken, kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlanma gözlemlenecek. Sıcaklıkların kuzey bölgelerde yükselişe geçeceği tahmin edilirken, özellikle Marmara ve Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        Yağışlar bitti sıcak hava geldi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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