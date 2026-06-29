Meteoroloji açıkladı! Yağışlar bitti sıcak hava geldi
Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkileri belirginleşmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre; yağışsız ve güneşli bir periyoda giriliyor. Yurdun büyük bölümünde gökyüzü az bulutlu ve açık olurken, kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlanma gözlemlenecek. Sıcaklıkların kuzey bölgelerde yükselişe geçeceği tahmin edilirken, özellikle Marmara ve Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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