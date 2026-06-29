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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde zirve değişiyor! CEO koltuklarında büyük dönüşüm

        Otomotivde zirve değişiyor! CEO koltuklarında büyük dönüşüm

        Elektrifikasyon, küresel rekabet ve maliyet baskılarıyla dönüşüm yaşayan otomotiv sektöründe, üst yönetim kadroları da değişiyor. Türkiye'de Mercedes, Toyota, Kia ve Renault grubu şirketlerinde dikkat çeken atamalar yapılırken, küresel ölçekte de birçok dev markada CEO değişimi yaşanıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Otomotivde zirve değişiyor

        Son dönemde önemli bir dönüşüm sürecinden geçen otomotiv sektöründe, değişim yalnızca üretim teknolojileri ve ürün gamıyla sınırlı kalmıyor. Sektördeki yapısal dönüşüm, şirketlerin üst yönetim kadrolarına da yansıyor.

        Birçok markanın tepe yönetiminde yaşanan değişimler, otomotiv endüstrisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

        Bu çerçevede, Mercedes-Benz cephesinde hem ticari araçlar hem de binek otomobiller tarafında eş zamanlı yönetim değişiklikleri dikkat çekiyor.

        HEM BİNEK HEM DE TİCARİDE DEĞİŞİM RÜZGARI

        Türkiye’de otobüs ve kamyon üretimi gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’te, yaklaşık 40 yıllık kariyere sahip olan ve 2016 yılından bu yana İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Süer Sülün, Ağustos ayı itibarıyla görevini Heiko Selzam’a devredecek.

        Süer Sülün
        Süer Sülün
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        Hâlihazırda Daimler Truck’ın Birleşik Krallık operasyonlarını yöneten Selzam, grup bünyesinde farklı coğrafyalarda üst düzey liderlik görevleri üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor. Selzam, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini devralacak.

        Heiko Selzam
        Heiko Selzam

        Alman markanın Türkiye'deki binek otomobil operasyonundan sorumlu olan Mercedes-Benz Otomotiv tarafında da benzer bir değişim yaşanıyor.

        Mercedes-Benz Türkiye’de 34 yılı aşkın süredir farklı görevlerde bulunan ve son olarak İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanlığı’nı yürüten Şükrü Bekdikhan, 30 Haziran 2026 itibarıyla görevini devretmeye hazırlanıyor.

        Şükrü Bekdikhan
        Şükrü Bekdikhan

        Bekdikhan’ın yerine, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Genel Merkezi’nde Otomobil Satış Operasyonları Başkanı olarak görev yapan Şenol Bayrak atandı.

        Mercedes-Benz bünyesinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Bayrak, kariyeri boyunca Pekin ve ABD gibi önemli pazarlarda görev almış, son olarak Stuttgart’taki merkezde global satış operasyonlarını yönetmişti.

        Şenol Bayrak
        Şenol Bayrak

        KİA TÜRKİYE'DE CEO DEĞİŞTİ

        Türkiye otomotiv pazarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kia tarafında yaşandı.

        Mart ayı sonunda Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel görevinden ayrılırken, yerine Anadolu Grubu bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Şafak Savcı atandı.

        Kariyerine satış alanında başlayan Savcı, Çelik Motor bünyesinde Kia Türkiye Satış Direktörlüğü, Garenta Genel Müdürlüğü ve Praticar Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu.

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        TOYOTA'NIN ÜRETİCİ TARAFINDA NÖBET DEĞİŞİMİ

        Türkiye’de üretim faaliyetleriyle öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’de de yıl başında üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Şirketin Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, 33 yılı aşkın hizmetin ardından emekli olurken, görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Murat Bülbül’e devretti.

        Daha önce Toyota Avrupa organizasyonunda Üretim Planlama Genel Müdürü ve Toyota Fransa’da Üretim Yönetimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülbül, 2024 yılı başında Türkiye operasyonuna geri dönerek Finans ve İdari İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

        RENAULT'A YENİ CEO GELDİ

        Öte yandan, Renault, Dacia ve Alpine markalarının Türkiye’deki genel distribütörü konumunda bulunan MAİS A.Ş.’de de Eylül 2025’te yönetim değişikliği yaşandı. 2016 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Berk Çağdaş, görevini Bahaettin Tatoğlu’na devretti.

        Bayraktar Holding’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Tatoğlu, bu atama ile birlikte MAİS A.Ş.’de hem Yönetim Kurulu Başkanlığı hem de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

        Edindiğimiz bilgiye göre, Çağdaş Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde resmi açıklama bekleniyor.

        DÜNYADA DA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR

        Otomotiv sektöründeki üst yönetim değişimleri yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Küresel ölçekte de benzer bir hareketlilik dikkat çekiyor.

        Stellantis’in kuruluş sürecinde kritik rol oynayan eski CEO Carlos Tavares görevinden ayrılırken, grubun CEO koltuğuna Haziran 2025 itibarıyla Antonio Filosa getirildi.

        Porsche’de Oliver Blume’nin ardından, daha önce McLaren CEO’su olarak görev yapan Michael Leiters göreve başladı.

        BMW’de mevcut CEO Oliver Zipse’nin görevini Milan Nedeljković’e devretmesi planlanıyor.

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        JAPON MARKALARDA YENİ CEO'LAR GÖREVE BAŞLADI

        Japon üretici Toyota’da ise CEO Koji Sato’nun görev değişimi gündeme gelirken, koltuğun mali işler direktörü Kenta Kon’a devredilmesi planlanıyor. Bu değişimle birlikte şirketin finansal ve stratejik karar süreçlerinde yeni bir yapılanma hedefleniyor.

        Nissan cephesinde de son bir yıl içinde önemli bir yönetim değişimi yaşandı. Makoto Uchida, 5 yıllık görev süresinin ardından Nisan 2025’te görevini Ivan Espinosa’ya devretti.

        OTOMOBİLDEN LÜKS ÜRÜN PERAKENDECİLİĞİNE

        Fransız üretici Renault’da ise CEO Luca de Meo’nun sürpriz bir kararla görevinden ayrılarak lüks ürünler perakendecisi Kering’in başına geçmesi dikkat çekti. De Meo’nun yerine, grup bünyesinde uzun yıllardır görev yapan François Provost dört yıllık süreyle CEO olarak atandı.

        Kering CEO'su Luca de Meo
        Kering CEO'su Luca de Meo

        Renault Grubu’ndaki bu değişimin ardından, 1 Eylül 2025 itibarıyla Dacia’da da üst yönetim değişti. Denis Le Vot’un yerine, otomotiv sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Katrin Adt CEO olarak göreve başladı.

        İngiliz üretici Jaguar Land Rover’da da Kasım 2025’te CEO değişimi gerçekleşti. 35 yıllık kariyerinin ardından emekli olan Adrian Mardell’in yerine, şirketin yeni CEO’su olarak P.B. Balaji atandı.

        Tüm bu gelişmeler, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda yönetsel bir yeniden yapılanmayı da beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

        Elektrifikasyon süreci, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve değişen mobilite anlayışı, şirketlerin stratejik yönelimlerini yeniden şekillendirirken, üst yönetim kadrolarında da yeni bir yapılanmayı zorunlu kılıyor.

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