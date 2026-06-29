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        Haberler Dünya ABD basını: İran ve ABD, karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlayacak

        ABD basını: İran ve ABD, karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlayacak

        Axios'un haberine göre, İran ve ABD tarafları Hürmüz çevresindeki karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta Katar'da bir araya gelecek. Axios'a konuşan kaynak, her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini söyledi. Diğer yandan İran basınına konuşan bir yetkili teknik görüşmelerin iptal edildiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak

        İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.

        ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.

        Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" söyledi.

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        Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.

        ​​​​​​​İRANLI YETKİLİ: TEKNİK GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

        Diğer yandan İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın, ABD ile teknik heyetler düzeyinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını söyledi.

        Fezaili, buna gerekçe olarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu dile getirdi.

        İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın ardından taraflar 21 Haziran'da İsviçre'de üst düzey görüşmeler gerçekleştirmiş ve görüşmeler daha sonra teknik heyetler arasında devam etmişti. 23 Haziran'da yapılan açıklamada, teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden yapılacağı belirtilmiş ancak tam tarih verilmemişti.

        Son iki gündür İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı çatışmalar meydana gelmişti.

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