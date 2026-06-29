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        Haberler Yaşam Üç yılda gelinen nokta görenleri şok ediyor! Yapay zekayı test etmek için neden Will Smith'in spagetti yeme videosu kullanılıyor?

        Üç yılda gelinen nokta görenleri şok ediyor! Yapay zekayı test etmek için neden Will Smith'in spagetti yeme videosu kullanılıyor?

        Teknoloji dünyasının en büyük sıçramalarından biri, hiç beklenmedik bir fenomen üzerinden ölçülüyor. Yapay zekayı test etmek için Will Smith'in spagetti yemesi videosunun kullanılması, sadece eğlenceli bir trend değil, aynı zamanda dijital evrimin en net kanıtı haline geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Teknoloji dünyasının baş döndürücü hızı, zaman zaman akademik raporlardan çok internet fenomenleriyle ölçülüyor. Yapay zekayı test etmek için Will Smith'in spagetti yemesi görüntülerinin kullanılması, sektörde "Spagetti Endeksi" adı verilen yepyeni ve tuhaf bir standart yarattı!

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        GÖRSEL KABUSTAN MÜKEMMEL BİR KONTROL DENEYİNE

        2023 yılında paylaşılan o meşhur videoyu hatırlamamak neredeyse imkansız. Ekranda spagetti yemeye çalışan dijital bir insan figürü vardı ancak eller eriyor, makarna ağıza girmek yerine yüzün farklı bölgelerinde kayboluyor ve fizik kuralları tamamen çöküyordu. Herkesin dalga geçtiği bu görüntüler, arka planda müthiş bir kontrol deneyinin ilk adımıydı.

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        NEDEN BAŞKA BİR SAHNE DEĞİL DE YEMEK YEMEK?

        Biliyor muydunuz; yemek yeme eylemi, dijital ortamda kopyalanması en zor insan davranışlarından biridir. Çatalın makarnaya dolanması, çiğneme sırasındaki yüz kaslarının değişimi ve ışığın saniyeler içindeki yansıması devasa bir veri işleme gücü gerektiriyor. Herhangi bir yapay zeka modeli bu detayların altından kalkamadığında sistemdeki mantık hataları anında yüzeye çıkıyor.

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        ABARTILI MİMİKLER VE KARMAŞIK FİZİK BİRLEŞİYOR

        Yapay zekayı test etmek için Will Smith ve spagetti ikilisinin seçilmesinin asıl sırrı burada yatıyor. Ünlü ismin kendine has abartılı mimikleri ile spagettinin sahip olduğu o karmaşık fiziksel yapı birleşince, yapay zekadaki tüm açıklar anında deşifre oluyor.

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        Ayrıca ilk videonun ne kadar felaket olduğunu hepimiz bildiğimiz için, geliştiriciler tam olarak aynı komutu vererek aradaki devasa teknolojik sıçramayı hiçbir tartışmaya yer bırakmadan kanıtlamış oluyor.

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        SPAGETTİ ENDEKSİ: 2026 YILINDA SIFIR HATA PAYI

        Takvimler 2026 yılını gösterdiğinde aynı komutla üretilen videolar, sinema filmlerini aratmayan bir gerçekliğe ulaştı. 2023'te saniyede onlarca mantık hatası veren sistemler, bugün 4K çözünürlüğünde ve sıfır hata payıyla aynı sahneyi kusursuzca oluşturabiliyor.

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        Yapay zekayı test etmek için Will Smith spagetti videosunun kullanılması, sektörde "Spagetti Endeksi" adı verilen yepyeni ve tuhaf bir standart yarattı. Dün dalga geçilen o makarna sahneleri, bugün görsel üretim endüstrisinin ulaştığı kusursuz gerçekliği kanıtlayan en güçlü belgedir.

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