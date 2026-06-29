Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi
Ünlü tenor Hakan Aysev, sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Aysev, daha önce 6 kez nikâh masasına oturmuştu
Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:03 Güncelleme:
Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu. Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.
Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlüler dünyasında Seda Sayan'ın ardından Hakan Aysev de 7'nci kez evlenerek, en çok evlenen ünlü erkekler arasında ilk sırada yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ