Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu. Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlüler dünyasında Seda Sayan'ın ardından Hakan Aysev de 7'nci kez evlenerek, en çok evlenen ünlü erkekler arasında ilk sırada yer aldı.