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        Haberler Magazin Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi

        Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi

        Ünlü tenor Hakan Aysev, sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Aysev, daha önce 6 kez nikâh masasına oturmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        7'nci kez "Evet" dedi

        Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu. Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

        Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

        Ünlüler dünyasında Seda Sayan'ın ardından Hakan Aysev de 7'nci kez evlenerek, en çok evlenen ünlü erkekler arasında ilk sırada yer aldı.

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        #Hakan Aysev
        #Çağrı Özsaatçılar
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