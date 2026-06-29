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        Haberler Gündem 3. Sayfa Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!

        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!

        Afyonkarahisar'da olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Bolvadin ilçesi Ağılönü Mahallesi'nde meydana geldi.

        DAVETLİLER SİLAH VE BIÇAK ÇEKTİ

        Düğün salonu önünde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Seyit Çetinoğlu (21) ile 4 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Seyit Çetinoğlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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