Haftaya Yengeç burcundaki Merkür retrosu ve Oğlak Dolunay’ı gibi iki güçlü ve zorlu gökyüzü hareketiyle giriş yapıyoruz. Retro, iletişimde aksaklıkları, eski konuların açılmasını ve duygusal hassasiyetleri önümüze getiriyor.

Aynı gün gerçekleşen Oğlak Dolunay’ı, yani Çilek Dolunay’ı kariyerde bir tamamlanmayı öne çıkarıyor. Bu demektir ki; bir sürecin sonucu netleşebilir, bazı konular kapanırken ‘artık neyi ciddiye almanız gerektiğini’ daha net görebilirsiniz.

Arka planda ise Jüpiter’in Aslan’a geçişi özgüveni ve görünür olma isteğini artırırken, Mars–Uranüs kavuşumu iletişim ve bilgi akışıyla ilgili aksilikler ve sorunları beraberinde getirebilir. Peki 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

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Sevgili Koçlar, kariyerde önemli bir kapanış ya da yön değişimi olabilir. İş ortamında iletişime ekstra dikkat.

Sevgili Boğalar, eski bir eğitim, seyahat ya da plan yeniden gündeme gelebilir. Bakış açınız değişiyor.

Sevgili İkizler burçları, ortak para ve finansal konularda netleşme var. Beklenmedik bir ödeme gündeme gelebilir.

Sevgili Yengeçler, Merkür retrosu burcunuzda; kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara dikkat.

Sevgili Aslanlar, iç dünyanızda çözülmesi gereken eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Jüpiter’le özgüven artıyor.

Sevgili Başaklar, arkadaş çevrenizde eleme ve netleşme dönemi. Gelecek planlarınız değişebilir.

Sevgili Teraziler, kariyer alanında bir sonuç alma ya da yön değişimi var. Üstlerle iletişim önemli.

Sevgili Akrepler, eğitim, seyahat veya hukuki konularda ani gelişmeler olabilir. Planlar değişebilir.

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Sevgili Yaylar, finansal konular ve paylaşımlar gündemde. Bir borç ya da ödeme netleşebilir.

Sevgili Oğlaklar, Dolunay sizde yaşanıyor; ilişkiler ve ortaklıklarda önemli bir tamamlanma var.

Sevgili Kovalar, iş ve günlük düzeninizde yoğunluk ve değişim var. İletişimde dikkatli olun.

Sevgili Balıklar, aşk hayatı ve yaratıcı konularda eski meseleler gündeme gelebilir.