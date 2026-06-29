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        Haberler Magazin Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm

        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak: Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm

        Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, vefat sürecinin ardından konuştu. Yaşadığı derin özlemi dile getiren Konak, eşinin yaşamını yitirmeden bir ay önce cenazesini rüyasında gördüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:40 Güncelleme:
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        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"

        Şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti. 58 yaşında hayata veda eden Konak, vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.

        Sanat dünyasını yasa boğan kaybın ardından, eşi Selma Konak yaşadığı büyük acıyı ve bilinmeyenleri ilk kez paylaştı.

        "HÂLÂ ATLETİYLE UYUYORUM"

        Eşinden kalan hatıralara sıkı sıkıya tutunduğunu belirten Selma Konak, Volkan Konak'a duyduğu özlemi, "Volkan öldükten sonra nefes alamadığım çok zaman oldu. Ben hâlâ atletiyle uyurum. Yıkamadım, yastığımın altına koyar yatarım; kokusu hâlâ üzerinde" diyerek, dile getirdi.

        "CENAZESİNİ ÖLMEDEN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM, SÖYLEYEMEDİM"

        Eşinin kaybıyla hayatının tamamen değiştiğini belirten Selma Konak, vefattan kısa bir süre önce yaşadığı hissi şu sözlerle aktardı: Aramızdaki bağ çok güçlüydü, iletişimimiz hâlâ kopmadı. Volkan'ın cenazesini ölmeden bir ay önce rüyamda görmüştüm ama ona söyleyemedim.

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        "ONUNLA BERABER BİRÇOK RENK DE GİTTİ"

        Selma Konak, gördüğü kötü rüyayı ise şu sözlerle anlattı: Volkan'ın cenazesini rüyamda gördüm, çok kalabalıktı. Uyandığımda 'Çok şükür rüyaymış' dedim. Bir ay sonra o gördüğüm aynı rüyayı yaşadım. Volkan'a bunu hiç söyleyememiştim. Volkan öldükten hemen sonra kendi elleriyle diktiği kayısı ağacı tamamen kurudu. Evde bakarak şarkı söylediği söğüt ağacı ise renk değiştirip kökünden devrildi. Çok sevdiği köpeğimiz Vera ise kanser olup öldü. Onunla beraber birçok renk de gitti.

        OTOPSİ RAPORUNU AÇIKLADI: KALP KRİZİ DEĞİL

        Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuşan Selma Konak, akıllarda soru işareti kalmaması için otopsi yaptırdıklarını ve rapora göre merhum şarkıcının kalp krizi geçirmediğini söyledi. Konak, "Biz hemen otopsi yaptırdık. Muallakta hiçbir şey kalmasın diye... Evet, doğru sahnede hayatını kaybediyor. Kalp krizi de değil. Pıhtı atıyor, vücudun elektriği direkt kesiliyor. Volkan ölüp düşüyor" dedi.

        Öte yandan Volkan Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı. Konak, 2023 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğün yapmıştı. Selma Konak'ın Volkan Konak'tan; Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak adında üç çocuğu bulunuyor.

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        #volkan konak
        #Selma Konak
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