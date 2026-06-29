Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
Giresun'un Eynesil ilçesinde, 20 yaşındaki Enes Eren, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı öne sürülen 29 yaşındaki Ş.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüpheli Ş.K.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:09 Güncelleme:
Giresun'da yürek yakan olay, Eynesil ilçesi Ören beldesinde meydana geldi. Kentte oto tamirciliği yapan Ş.K. (29), ile Enes Eren (20) arasında iddiaya göre, alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.
SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. belinden çıkardığı tabancayla Eren’e ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunla kasığından vurulan Eren, kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Eren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Eren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Cinayet şüpheli Ş.K.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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