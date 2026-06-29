Venezuela'da deprem felaketi: Baba ve oğlu enkaz altından dört gün sonra kurtarıldı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların dördüncü gününde enkaz altındaki baba ve oğlu sağ kurtuldu.

Başkent Caracas'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki bir kasabada bir adam ve ergenlik çağındaki oğlu enkaz altında sağ olarak bulundu. Mucize olarak nitelendirilen bu kurtarma çalışması, Bölgede yaklaşık 200 binayı tamamen yıkan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki art arda depremlerden yaklaşık dört gün sonra Fransız ve Amerikalı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremde hayatta kalanların bulunmasının ardından arama çalışmalarının yeniden hız kazanması üzerine "Umudu her zaman koruyoruz. Ancak hayatta kalma ihtimali giderek azalıyor." dedi.

REKLAM

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

KRİTİK 72 SAATLİK SÜRE GERİDE KALDI

Kurtarma operasyonu, ekonomik krizle boğuşan bir ülkeyi sarsan devam eden trajedinin içinde küçük de olsa bir umut ışığı oldu. Ancak on binlerce kişinin hala kayıp olduğu bildirildi ve doğal afetlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için kritik kabul edilen 72 saatlik süre artık geride kaldı.

Latin Amerika’nın en yıkıcı deprem felaketlerinden birinin ardından milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığı bildirildi.

Dünyanın dört yanında gelen kurtarma ekipleri, enkaz alanlarında insanları kurtarmak için seferber oldu.

Rodriguez'in pazar günü yaptığı açıklamaya göre, çarşamba akşamı meydana gelen iki depremde yaklaşık 774 bina ağır hasar gördü. Rodriguez, ölü sayısının artmasının beklendiğini belirterek hayatını kaybedenlerin sayısını 1450, yaralıların sayısını ise 3150 olarak açıkladı.

REKLAM

LA GUAİRA'DA YAĞMA OLAYLARI BAŞLADI

Kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ülkenin ana uluslararası havalimanının yakınındaki liman kenti La Guaira'da yağma olayları başladı. Bölge sakinleri, çarşamba günkü felaketin ardından kentin büyük bölümünün enkaza döndüğünü söyledi. Bazı kişiler, eczanelerin, süpermarketlerin ve diğer işletmelerin yağmalandığını, yetkililerin deprem sonrası yardımlarının yavaş ve yetersiz kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, felaketlerden 6,76 milyona kadar kişinin etkilenebileceğini ve bu kişilerin barınma, su, sanitasyon, sağlık hizmetleri ve temel yardım malzemelerine ihtiyaç duyacağını açıkladı.