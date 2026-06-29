Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz Cuma günü açıklayacak. Beş aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enflasyon eksi çıkmadıkça SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında en az yüzde 16,6 oranında zam yapılacak.

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Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın 11 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklı olduğu için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Buna göre, temmuz ayında yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar ve emekli memur aylıkları için de şu an itibarıyla en az yüzde 12,4 oranında zam kesinleşti diyebiliriz. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık maaş zammı oranları da belli olacak.

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HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ÇIKACAK?

Merkez Bankasının piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak tahmin edildi. Bloomberg HT’nin enflasyon anketinde ise haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,97 çıktı. TÜİK’in açıkladığı son dört yıllık haziran ayı enflasyonu ise ortalama yüzde 2,38 oldu. Merkez Bankasının yılsonu yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılabilmesi için ise aylık enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor.

TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Peki söz konusu enflasyon olasılıklarına göre temmuz ayında maaş zammı ne olacak?

Bloomberg HT anketine göre: Enflasyon haziran ayında ankete uygun şekilde yüzde 0,97 çıkarsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 13,5 oranında artacak.

Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu seviyede gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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Merkez Bankasının piyasa katılımcıları beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki yüzde 1,36 beklentisine göre gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,9 oranında zam yapılacak.

Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI

Kamu işçilerine 2025 yılı ilk yarısında yüzde 24, ikinci yarısında yüzde 11, 2026 yılında ise ilk yarıda yüzde 10, ikinci yarıda yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyonun toplu sözleşme oranını aşması halinde aradaki fark ilave edilecek.

Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin temmuz ayı maaş zammı Bloomberg HT anketine göre yüzde 13,7, Merkez Bankası enflasyon raporuna göre 13,9, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 14,2, TÜİK’in açıkladığı son dört yıllık haziran ayı ortalama enflasyon oranına göre ise yüzde 15,4 olacak.

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MAAŞLAR ARASINDA EN AZ 4 PUAN FARK OLACAK

Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. Aralarında memurlar lehine 6,4 puan fark oluştu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında ise bu kez memurlar aleyhine 4,2 - 4,3 puan fark olacak.

Bu farka şöyle bakmak gerekiyor. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon oranında artarken memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış enflasyonun 6,4 puan üzerinde oldu. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yine enflasyon oranında artacak. Ancak, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış enflasyonun 4,2-4,3 puan altında kalacak.

Kamu işçilerinin ücretleri de temmuz ayında enflasyonun 4 puan altında artacak. Ancak, kamu işçilerinin ücretlerine ocak ayında 1.500 TL seyyanen zam yapıldı. Bu zam enflasyon farkı hesabında dikkate alınmadığı için kamu işçilerinin enflasyon karşısındaki kayıpları memurlara göre nispeten daha az olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşlarına yapılan zam 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında Bloomberg HT anketine göre 23.540 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, TCMB beklenti anketine göre 23.680 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.