2026 Dünya Kupası ilk adımda ne anlatıldı?

2026 Dünya Kupası, futbol tarihine sadece genişletilmiş formatıyla değil, sahaya yansıyan oyun kalitesiyle de damga vurdu. Turnuvada, uygulamaya konulan yeni kurallar, futbolun izlenebilirlik seviyesini artırdı.

YENİ KURALLAR İZLEME KEYFİNİ ARTIRDI

Örneğin, taç atışlarının geciktirilmesini önleyen dinamik uygulamalar, oyunun durma süresini en aza indirdi. Geçmişte neredeyse yarım dakikayı bulan ve tribünleri olmasa da televizyon başındaki izleyicileri fena halde bunaltan o durağan anlar geride kaldı. Maç izleme keyfine limon sıkan oyunu durağanlaştırma çabalarının engellenmesi, 2026 Dünya Kupası'nı ekran başındakiler için tarihin en keyifli turnuvalarından biri haline getirdi.

Arzumuz, A Milli Futbol Takımımız gruptan çıkıp son 32 takım arasına adını yazdırarak turnuvadaki yürüyüşüne devam etmesi üzerineydi. Ne yazık ki Avustralya ve Paraguay yenilgileri, tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı oldu. Grubun son maçı olan ABD karşılaşması ise adeta bir gurur meselesiydi.

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EKRAN BAŞINDAN "İŞTE BUDUR" ÖZ GÜVENİYLE KALKTIK

Türk milli futbolcularının gerçek yeteneklerinin ve futbol anlayışının ilk iki maçtaki performansla sınırlı olmadığını, asıl potansiyelin bu son maçtaki gibi olduğunu tüm dünyaya göstermek gerekiyordu. Bu umutla geçtiğimiz ekran başından, "İşte budur!" öz güveniyle kalkmayı başardık.

TÜRKİYE'Yİ TANITIM FIRSATI

Her ne kadar gruptan çıkamayarak turnuvanın daha üst seviyelerinde boy gösteremesek de 2026 Dünya Kupası'nın Türkiye için muazzam bir tanıtım fırsatına dönüştüğü aşikâr. Dünyanın bu en büyük organizasyonunda yer almak; Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek, büyük bir tanıtım kazancı oldu.

Turnuva boyunca Türkiye'nin tanıtımına en büyük desteklerden biri, Los Angeles’taki Gloria Molina Grand Park’ta kurulan 'Turkish Vibe Zone by Chobani' alanıyla geldi. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen bu alan, Türk kültürünü, gastronomisini ve müziğini binlerce yabancı misafire tanıttı. 'Türkiye Is Here' mottosuyla kapılarını açan etkinlik alanında ikram edilen Türk lezzetleri yabancılardan büyük ilgi gördü.

ABD'de yaşayan gurbetçilerimiz memleket özlemi giderirken, farklı ülkelerden gelen futbolseverler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. 18 Haziran'dan itibaren düzenlenen konserler, sahne performansları ve kültürel etkinlikler burayı kupanın en dikkat çeken buluşma noktalarından biri yaptı. Mero, Murda, Bayhan, Emrah Karaduman, Derdo Disco ve Shaq Gonzoe'nin performansları ile Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi, alanı sadece bir taraftar parkı olmaktan çıkarıp uluslararası bir kültür ve eğlence merkezine dönüştürdü.

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Alanı ziyaret eden 'Turkish Vibe Zone by Chobani'nin alan sponsoru Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da yaşanan bu kültürlerarası kaynaşmaya tanıklık ederek duygularını şu sözlerle ifade etti; "Burası Türkiye'nin sıcaklığını, eşsiz misafirperverliğini, derin kültürünü, zengin mutfağını ve benzersiz güzelliklerini dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerle paylaşan özel bir buluşma noktası. Türkiye'yi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak ve yıllardır Türkiye ile ABD arasında kurduğumuz dostluk köprüsüne katkı sağlamak benim için büyük bir gurur."

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EKONOMİK HACMİ EN BÜYÜK DÜNYA KUPASI

2026 Dünya Kupası'nda dikkatimi çeken konulardan biri de turnuvanın ekonomik boyutu oldu. 2026 Dünya Kupası, toplam kadro değerinde tarihin en yüksek ekonomik hacmine ulaşan turnuvası konumunda. Geçmiş turnuvalarla kıyasladığımızda finansal büyüme net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

KADRO DEĞERLERİ • 2014 Brezilya Toplam Kadro Değeri... 6.2 milyar Euro (32 Takım) Takım Başına Değer... 193.750 milyon Euro • 2018 Rusya Toplam Kadro Değeri... 10.2 milyar Euro (32 Takım) Takım Başına Değer... 318.750 milyon Euro • 2022 Katar Toplam Kadro Değeri... 12.4 milyar Euro (32 Takım) Takım Başına Değer... 387.500 milyon Euro • 2026 ABD - Kanada - Meksika Toplam Piyasa Değeri... 14.3 milyar Euro (48 Takım) Takım Başına Değer... 297.916 milyon Euro

2014'ten 2026'ya geçen 3 dünya kupası döneminde, sahnedeki futbolcuların finansal değeri % 130'un üzerinde bir artış gösterdi. Bu devasa sıçramanın başlıca nedeni, elbette 32 takımdan 48 takıma geçilerek uygulanan format değişikliği oldu. 32 takımlı turnuvalarda toplam 832 futbolcu kadrolarda yer alırken, 2026'da bu sayı yüzde 50 artışla 1.248 futbolcuya yükseldi.Futbol dünyasının görece daha zayıf ülkelerinin de turnuvaya dâhil edilmesi, takım başına düşen ortalama piyasa değerini matematiksel olarak düşürdü. Ancak bu durum, turnuvanın en pahalı takımıyla en mütevazı takımı arasındaki uçurumu ilk kez bu denli belirgin hale getirdi.

KADRO DEĞERİ EN YÜKSEK 5 TAKIM • Fransa... 1.52 milyar Euro • İngiltere... 1.36 milyar Euro • İspanya... 1.22 milyar Euro • Portekiz... 1.01 milyar Euro • Almanya... 947 milyon Euro Kadro değeri en yüksek 5 takımın da Batı Avrupa'da olması; futbolun finansal güç, kurumsal akademi yönetimi ve küresel pazarlama stratejilerinin birleşimiyle Batı Avrupa tarafından yönetilen oligopolistik bir endüstri olduğunu gösteriyor. * Oligopolistik... Ekonomide piyasanın tek bir satıcı yerine az sayıda büyük firma tarafından kontrol edildiği oligopol piyasa yapısı. * Türkiye; 473.70 milyon Euro'luk kadro değeriyle 48 takım arasında 13'üncü sırada yer aldı.

Geçmiş turnuvalarda da bu makas mevcuttu. Örneğin; 2018 Rusya'da en zengin kadro 1.08 milyar Euro ile Fransa'ya aitti ve 9 milyon Euro'luk mütevazı Panama ile aralarında 120 kat fark vardı. 2022 Katar'da ise 1.26 milyar Euro'luk İngiltere ile 14 milyon Euro'luk Katar arasındaki fark 90 kat olarak kayıtlara geçmişti.

KADRO DEĞERİ EN MÜTEVAZI 5 TAKIM • İran... 32.05 milyon Euro • Curaçao... 25.78 milyon Euro • Irak... 21.20 milyon Euro • Ürdün... 20.30 milyon Euro • Katar... 19.93 milyon Euro

2026 Dünya Kupası'nda ise bu dengesizlik çok daha somut ve sarsıcı bir boyuta ulaştı. Bugün piyasa değeri 100 - 200 milyon Euro arasında olan Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi 18 elit futbolcu bulunuyor. Bu 18 oyuncunun her birinin tek başına sahip olduğu finansal değer, listenin sonunda yer alan Katar, Ürdün, Irak, İran, Yeni Zelanda ve Panama gibi 10'dan fazla ülkenin tüm takım kadrolarının toplam değerinden daha fazla.

Endüstriyel futbol ne kadar milyar Euro'lar üzerinden konuşursa konuşsun, sahaya 11'e 11 çıkılıyor. 2026 Dünya Kupası'nda en büyük sürprizi şüphesiz Yeşil Burun Adaları yaptı. Takım değeri açısından 48 takım arasında 54.50 milyon Euro ile 39'uncu sırada yer alan Yeşil Burun Adaları, son 32'ye kalarak taraflı - tarafsız herkesin saygısı ve sempatisini kazandı.

54.5 milyon Euro'luk mütevazı kadroya sahip olan Yeşil Burun Adaları'nın son 32'ye kalması, kendisinden kat kat daha fazla kadro değerlerine sahip takımları geride bırakarak taktiksel disiplin ve aidiyet duygusunun paha biçilemez değerler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YEŞİL BURUN ADALARI • Yüzölçümü... 4.033 km² (Fransa'nın; % 0.62'si) • Nüfusu... 491.233 (Fransa'nın; % 0.73'ü) • Kişi Başına Düşen Milli Gelir... 4.502 Euro (Fransa'daki kişi başına düşen milli gelirin; % 8.6'sı) * Karşılaştırma; 2026 Dünya Kupası'nın en değerli takım kadrosuna sahip olan Fransa ile yapıldı.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da bulunanlar, 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takımın toplam kadro değerinin % 10.8'ine tekabül ediyor.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU • Lamine Yamal (İspanya)... 200 milyon Euro • Erling Haaland (Norveç)... 200 milyon Euro • Kylian Mbappé (Fransa)... 180 milyon Euro • Pedri (İspanya)... 150 milyon Euro • Michael Olise (Fransa)... 150 milyon Euro • Vitinha (Fransa)... 140 milyon Euro • João Neves (Portekiz)... 140 milyon Euro • Vinicius Junior (Brezilya)... 140 milyon Euro • Jude Bellingham (İngiltere)... 130 milyon Euro • Declan Rice (İngiltere)... 120 milyon Euro TOPLAM... 1.550 MİLYAR DOLAR

Bu 10 futbolcunun toplam piyasa değerini başka bir açıdan analiz edecek olursak; 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takım arasından en mütevazi değere sahip 20 takımın toplam kadro değerine denk olduğunu görüyoruz.