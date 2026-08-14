ABD'de yeni plan: ICE, elektrik şoku verebilen eldivenler için 20 milyon dolar harcayacak

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin, kolluk görevlerini yerine getirirken elektrik şoku verebilen eldivenler kullanmaya hazırlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerine göre, 380 volta kadar elektrik verebilen özel eldivenlerin satın alınması için 10-20 milyon dolar harcamayı planladığı ortaya çıktı.

Eldivenler 380 volta kadar elektrik verebiliyor. ABD'de standart bir elektrik prizi ise 120 volt.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) dahil olmak üzere sivil haklar grupları, eldivenlerin kullanılması konusunda endişelerini dile getirdi. ICE'nin uygulamaları, operasyonlar sırasında görevlilerin gerçekleştirdiği ve birden fazla ölümcül silahlı müdahaleyle sonuçlanan olaylar nedeniyle mercek altında.

Cihazlar, şok vermek için bir düğmeye basılarak etkinleştiriliyor ve saniyede 30'a kadar elektrik darbesi verebiliyor. Cihazlarda ayrıca, ne zaman etkinleştirildiklerini kaydeden dahili mikroişlemciler bulunuyor. Compliant Technologies, internet sitesinde eldivenlerin yaralanmaya neden olmadığını ve çok sayıda kurum tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Şirketin internet sitesindeki kullanım kılavuzunda, eldivenlerin yaşlılar, küçük çocuklar, hamile kadınlar ve “ağır engelliler” üzerinde kullanılmasından kaçınılması tavsiye ediliyor. Kılavuzda ayrıca, eldivenler kullanılırken kişiyi etkisiz hale getirmek için ek bir görevlinin hazır bulunması öneriliyor.