Gupse Özay albüm çıkarıyor

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gupse Özay önceki gün Şişli’de bir müzik stüdyosuna girerken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, albüm çıkaracağını ve şarkılarını da kendisinin yazdığını söyledi.

Özay, “Albüm geliyor. Hiç beklemiyordum, bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. Şarkılarımı beğendiler, ‘Sen yaparsın’ diye gaza getirdiler. ‘Albüm yapacağım’ dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım!” dedi.

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Gupse Özay, sevenlerinden destek istedi: Hızlı konuştuğum için benden rap beklenirdi aslında ama pop müzik yaptım. Bir gün Türk sanat müziği de söyleyebilirim. Herkesten destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?

Eşi Barış Arduç’un da şarkı söylemeyi sevdiğini belirten oyuncu, “Çok seviyor, hafif hafif eşlik ediyor” diye konuştu.

Şubat ayında 'CapitaliZoo' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan oyuncu Beren Saat de geçtiğimiz günlerde 'Exuberance' isimli albüm çıkarmıştı.