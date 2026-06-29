Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Müzik stüdyosuna girerken görüntülenen Gupse Özay sürpriz projesini açıkladı. Özay, "Albüm geliyor! Herkesten destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gupse Özay önceki gün Şişli’de bir müzik stüdyosuna girerken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, albüm çıkaracağını ve şarkılarını da kendisinin yazdığını söyledi.

        Özay, “Albüm geliyor. Hiç beklemiyordum, bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. Şarkılarımı beğendiler, ‘Sen yaparsın’ diye gaza getirdiler. ‘Albüm yapacağım’ dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım!” dedi.

        REKLAM

        Gupse Özay, sevenlerinden destek istedi: Hızlı konuştuğum için benden rap beklenirdi aslında ama pop müzik yaptım. Bir gün Türk sanat müziği de söyleyebilirim. Herkesten destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?

        Eşi Barış Arduç’un da şarkı söylemeyi sevdiğini belirten oyuncu, “Çok seviyor, hafif hafif eşlik ediyor” diye konuştu.

        Şubat ayında 'CapitaliZoo' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan oyuncu Beren Saat de geçtiğimiz günlerde 'Exuberance' isimli albüm çıkarmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Haziran 2026 (NATO Zirvesi Öncesi Liderlerden Önemli Mesajlar)

        Kılıçdaroğlu ve Özel aynı karede. CHP YDK ihraç talepleri ele alındı. Seferihisar'da rüşvet soruşturması. Türkiye'ye jet motoru satışı gündemde. Liderlerden NATO Zirvesi mesajı. 12. Yargı Paketi komisyondan geçti. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

        #gupse özay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı!
        Peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı!
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İlk adımda ne anlatıldı?
        İlk adımda ne anlatıldı?
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        Fransa'da uçak kazası
        Fransa'da uçak kazası
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Yağışlar bitti sıcak hava geldi
        Yağışlar bitti sıcak hava geldi
        Her 4 otobüsten 1'i elektrikli olacak
        Her 4 otobüsten 1'i elektrikli olacak
        Spagetti yiyen Will Smith fenomeni!
        Spagetti yiyen Will Smith fenomeni!
        Putin: ABD ile anlaşma imzalanmadı
        Putin: ABD ile anlaşma imzalanmadı
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
        Kanada, 90+2'de son 16 biletini aldı!
        Kanada, 90+2'de son 16 biletini aldı!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması